Děti z prvního stupně se shledaly v pondělí se „svojí“ paní učitelkou i ve skalické škole. V Doksech byla radost žáků z návratu do lavic velká.

Děti z prvního stupně na Základní škole ve Skalici u České Lípy. | Foto: Deník / Petr Pokorný

I když je docházka do školy nadále dobrovolná, velká část žáků z prvních stupňů základních škol na Českolipsku v pondělí přišla s nadšením. Ředitelé škol a učitelé se museli vypořádat s řadou mimořádných organizačních opatření. Třídy nyní například mohou mít pouze 15 žáků, někde se proto školy nevyhnuly dělení do skupin. Někde děti přichází do školy i na odpolední blok.