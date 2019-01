Doksy - Je evidentní, že se vlčí smečce kolem Doks daří, nepochybně se zde i rozrůstá.

Cenné snímky vlka z fotopasti u Doks. | Foto: Selmy.cz

Dokazují to aktuální snímky z fotopasti umístěné nedaleko Doks, které zachytily loňské přírůstky. „Myslíme si, že je to loňský vlk, bude tedy přibližně rok starý," říká Miroslav Kutal, koordinátor projektů na ochranu velkých šelem.

Aktuální snímky vlka jsou velmi cenné, málo kdy se podaří takové záběry z blízka.

Jaký přesný počet vlků se k dnešnímu dni pohybuje po krajinách Českolipska, není jasné. Vlci se zatím s letošními mláďaty schovávají. „Před časem jsme byli prozkoumat místo, kde se vlci pohybují, našli jsme jejich trus a máme i ty fotky z fotopastí. Vlci se však zřejmě nyní starají o své potomky v brlozích," popsal nedávno Miroslav Kutal.

Jsou to dva roky zpátky, co do Máchova kraje, přesněji do Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, migrovali vlci z německé Lužice.