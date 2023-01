Podle věcné a místní příslušnosti bude trestní oznámení resortu řešit českolipský územní odbor krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Stejně jako trestní oznámení občana z Teplic, jehož identitu Deník zná, ale na jeho přání nezveřejňuje. To předávali do České Lípy loni 8. prosince z pražského policejního prezidia. „Mohu oficiálně potvrdit, že podnět jsme přijali a vyhodnocujeme ho,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Šlo prý o nadsázku

Františka Chota informace o podaných trestních oznámeních zaskočila. Policie ho zatím nekontaktovala. Svůj komentář k článku z 30. listopadu si nevybavil. „Nevím, je to možné,“ řekl na dotaz, jestli v něm psal i slova o zdi a kulometu. „Nepochybně je to hyperbola,“ poukázal a dál věc nechtěl komentovat s vysvětlením, že by si nerad ještě víc ztěžoval pozici v případném stíhání.

Výrok na facebooku

Pokud by policie zahájila trestní řízení, pravděpodobně by věc kvalifikovala jako nebezpečné vyhrožování, za které hrozí až tři roky odnětí svobody. Nebylo by to nic příliš neobvyklého, justice se opakovaně už několik let vážně zabývá i krátkými nenávistnými nebo výhrůžnými komentáři na sociálních sítích. A to vůči neznámým, ale i veřejně známým osobám nebo menšinám. Podobné případy si Chot v telefonickém rozhovoru nevybavil.

Na svém Facebooku je v komentování aktuálního dění poměrně činný. Obvykle kritizuje současné poměry srovnáváním fungování země za minulého režimu, kterému zjevně fandí. Po zběžném průzkumu jeho postů za poslední dva měsíce ale nikdy nezašel k podobně závažnému výroku, jako k tomu se zdí a s kulometem. Popotahovaný už ale byl před pěti lety za jiný komentář na sociální síti.

V roce 2017 napsal „Na každou s… se vaří voda“ v kontextu s jabloneckým odborářem Jiřím Kuchynkou a webem Hlídací pes. Kuchynka podal trestní oznámení. „To jsem zvědavý, jak mě povedou v klepetech za to, že jsem použil staré české přísloví,“ řekl tehdy Deníku ke kauze Chot s tím, že si bude víc dávat pozor, co na Facebook píše. Věc skončila na přestupkovém řízení. Jak policie vyhodnotí Chotův současný kontroverzní komentář k ministrovi Stanjurovi, je zatím otázkou.