Exponáty dodal sběratel stavebnice Jiří Mládek, který kousky ze stavebnice sbírá již třicet let. Lidé uvidí desítky hotových modelů a v hracím koutku si mohou složit i vlastní.

Výstava představuje i některé unikátní kousky, které ještě nikdy nikdo neviděl. Otevřeno je od pondělí do soboty od 9 do 12 hodin a ve všední dny také od 13 do 17 hodin.