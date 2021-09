Virtuální stezka s názvem Za železným pokladem Ralska je vlastně kombinací moderních technologií a průzkumu v terénu. Nejdříve si každý musí stáhnout aplikaci do svého mobilu, kde najde mapu se čtyřmi okruhy. Pak může vyrazit do terénu, najít konkrétní místo označené tabulí a pomocí QR kódu spustit danou vizualizaci.

Zcela nový turistický produkt představí Geopark Ralsko v pátek 1. října na zámku v Doksech. Jedná se o virtuální stezku, která využívá prvky rozšířené reality. Název stezky Za železným pokladem naznačuje, že hlavním tématem je těžba železné rudy, která v regionu probíhala především na konci 18. století. Každý se tak může vydat na cestu časem a ponořit se do místních historických příběhů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.