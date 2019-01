FOTO: Geopark Ralsko vydal nového průvodce pro cyklisty

Českolipsko – Jabloneček, Křída, Holičky nebo Strážov. Po zaniklých obcích v okolí Ralska dnes zbyly jen ruiny staveb, ovocné stromy a místnosti tesané do skal. Do míst, kde ještě před pár desítkami let stály jednotlivé vesnice a samoty, zavede návštěvníky nový cykloprůvodce, který před několika dny vydal Geopark Ralsko.

„Naším cílem je provést návštěvníka tímto výjimečným krajem, ukázat mu, jak zde lidé dříve žili. Zároveň chceme probudit v lidech dobrodružného ducha, aby sami objevovali místa a jejich příběhy,“ říká autorka průvodce Renata Fanclová z Geoparku Ralsko, který dlouhodobě pracuje na propagaci regionu a podpoře cykloturistiky. Geopark Ralsko se díky speciálním mapám otevírá i pro nevidomé Přečíst článek › Oblast byla trvale osídlena přes 700 let. Lidé zde hospodařili, bavili se, měli své slavnosti a tradice. „V Olšině se například pravidelně konala cikánská svatba, na Zourově mlýně závody ve střelbě, v Křídě se na posvícení pekly kecané koláče,“ dodává Franclová. OSM TRAS I MAPY Průvodce nabízí podrobný popis osmi tras. Jeho součástí jsou také dobové nákresy obcí, staré fotografie a přehledná mapa. Unikátní fotografie současného stavu spolu s dobovými nákresy obcí napomáhají návštěvníkovi určit místo, kde se nachází. Každý si sám může porovnat, jak vesnice vypadala dříve a jak vypadá dnes. Ještě na konci 2. světové války čítalo Ralsko na dvacet vesnic a stejný počet samot. Zemědělstvím a drobnými řemesly se tu živilo na 7000 lidí. Veškeré obyvatelstvo, z drtivé většiny německé, bylo po roce 1945 odsunuto a kraj zůstal doslova prázdný a uzavřený okolnímu světu. Toho využila Československá armáda, která zde v roce 1950 zřídila vojenský výcvikový prostor. Až do roku 1992 tu cvičili českoslovenští a později sovětští vojáci. Geopark Ralsko získal národní certifikát a plánuje velké věci Přečíst článek › „Dvacet osad zcela zaniklo, budovy, včetně kostelů, posloužily jako cvičné cíle, nové stavby sloužily vojenským účelům, bylo zde i odpaliště raket s jadernou hlavicí. Od roku 1967 se navíc rozběhla i hlubinná a chemická těžba uranu,“ popisuje Renata Franclová. po odchodu vojáků začala rozsáhlá sanace zdevastovaných částí krajiny od munice, chemických látek a nepotřebných budov. „Dřívější osídlení však už obnovit nelze. Mnoho míst si příroda vzala zpět, a tak je dnes Geopark Ralsko jedinečným zeleným ostrovem s unikátními přírodními hodnotami,“ podotýká autorka nového průvodce. Geopark Ralsko je obecně prospěšná společnost, která se snaží zpřístupnit bývalý vojenský prostor šetrné turistice. V roce 2016 se stal sedmým národním geoparkem České republiky. Sedmý Národní geopark v ČR mají v Ralsku aneb turistika 21. století Přečíst článek ›

Autor: Petra Hámová