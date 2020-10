Geoparky vyprávějí 4,6 miliardy let starý příběh Země a procesů, které ji formovaly. Prezentují historii naší planety a s ní spojené geologické a klimatické změny a také vývoj života. Proto na konci září oficiálně vznikla Asociace geoparků České republiky.

Za vznikem asociace stojí Národní geopark Ralsko, Národní geopark Železné hory a Globální geopark UNESCO Český ráj. Na založení se dále podílely i Národní geopark Podbeskydí, Národní geopark Kraj blanických rytířů a Národní geopark Broumovsko. „O asociaci mluvíme už dva roky a konečně nastal ten správný čas. Asociace má zaštítit spolupráci geoparků v České republice, je to společný prostor pro realizaci aktivit a projektů, které nás budou spojovat,“ řekla ředitelka Geoparku Ralsko Lenka Mrázová.

Hlavním posláním asociace je ochrana životního prostředí, přírody a krajiny. Neopomíjí ani podporu environmentální výchovy a vzdělávání a zapojování veřejnosti do péče o geologické lokality. Asociace kromě toho chce prosazovat společné zájmy členů v oblasti legislativní, finanční i informační u orgánů státní správy a samosprávy, v mezinárodních organizacích nebo u institucí EU.

Ralský geopark mimo jiné podporuje i setkávání umělců prostřednictvím Festivalu proměn, který poprvé proběhl v krajině zaniklých obcí před čtyřmi lety. Letos ale jeho konání narušila epidemie koronaviru a přijatá bezpečnostní opatření. Organizátoři se rozhodli pro zájemce připravit alternativu v podobě land artové soutěže, která vyvrcholí vyhlášením vítězů v sobotu 10. října. „Usilujeme o oživení opuštěných míst, chceme poukázat na nejrůznější polozapomenuté historické, kulturně-umělecké a často i politické souvislosti,“ objasnila význam Mrázová.

Geoparky ukazují vliv místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj společnosti. „Asociace geoparků bude velmi důležitou platformou pro spolupráci mezi geoparky u nás i v zahraničí a zajistí další posun v plnění poslání geoparků,“ podotkla ředitelka Geoparku Český ráj Blanka Nedvědická.

Na území České republiky leží devět národních geoparků: Barrandien, Broumovsko, Český ráj, Egeria, Kraj blanických rytířů, Podbeskydí, Ralsko, Vysočina a Železné hory. Geopark Český ráj jako jediný v republice pro svou výjimečnou geologickou, přírodní a kulturní rozmanitost obdržel v roce 2015 certifikát Globální Geopark UNESCO. „Máme už něco za sebou, například společné akce v rámci Týdne geoparků, vzdělávání průvodců pro všechny geoparky, školení v oblasti interpretace přírodního dědictví. Věříme, že asociace nám pomůže ke zvýšení profesionality geoparků a předávání si zkušeností,“ doplnil Jan Doucek, nově zvolený předseda asociace.

Činí se i jiní

Potřebu měnit vztah společnosti k životnímu prostředí a jeho ochraně si uvědomuje také Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, která cílí především na děti a mládež. „Projektem ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji podporujeme snahu vést nejmladší generaci k udržitelnému způsobu života a kladnému vztahu k přírodě i krajině. Zaměřujeme se převážně na projekty, které děti realizují venku v přírodě. Tam mohou své teoretické znalosti nabyté ve školních lavicích, uplatnit v praxi,“ zdůraznil ředitel nadace Ondřej Petrovský.

Doposud za 17 let existence tohoto programu pomohli 221 projektům celkovou částkou 2,8 milionu korun. Podařilo se například uspořádat několik poznávacích pobytů přímo v Jizerských horách, proběhly projekty zaměřené na poznávání přírody. „Pomohli jsme i školám s vybudováním edukativních prvků na školních zahradách nebo zakoupením pomůcek na zkoumání přírody,“ dodal Petrovský. Mezi další projekty nadace patří záchrana populace tetřívka v Jizerských horách, zvýšení stability lesních porostů na Liberecku, záchrana Semihradských mokřadů a obnova lokality Jizerské smrčiny.

Do krajiny vracejí tisy

To liberecký spolek Čmelák s podporou ministerstva životního prostředí zaměřil pozornost na tis červený. Jeho záchraně se věnuje přes dvacet let. Jde zejména o mapování dospělých jedinců v krajině, sběr jejich semen, pěstování sazenic a jejich výsadbu. Za tu dobu do krajiny Jizerských hor vysadili 644 tisů. Z předchozích sběrů mají v současné době ve školkách napěstováno okolo 1500 sazenic.

Větší část sazenic bude směřovat na lesní pozemky, které jsou vytipovány ve spolupráci s lesními správci z celého kraje. Do nalezení ostatních lokalit se může zapojit veřejnost. „Zatímco v přirozeném prostředí zastíněného lesa začíná tis plodit až v 70 až 120 letech, na volném prostranství na osluněném místě plodí už ve 20 až 30 letech. Toho chceme využít a přispět tak k zajištění dostatku semen v budoucnu. Nyní hledáme vlastníky pozemků ve volné krajině Libereckého kraje,“ vysvětlil Jiří Antl z Čmeláku. Na webu darujme.cz běží projekt, na který mohou zájemci přispět libovolnou částkou.