Platným členem týmu je také Lukášova přítelkyně Yu-Lin Huang, původem z Taiwanu, která studovala v Praze vysokou uměleckoprůmyslovou školu. Jejím kmenovým materiálem byla keramika a porcelán, jejichž design studovala na své domácí univerzitě NTUA v Taipei na Taiwanu. Její konverze v tvorbě z keramiky na sklo je tak jasným vývojem díky oblasti Novoborska, kde nyní žije a pracuje. Do jejích prací se promítají nejen jiné materiálové, ale také kulturní zkušenosti.

„Některý klient přijde s jasnou představou, co žádá. Jiný je raději, když celé řešení vymyslíme a přesvědčíme ho, že pro něj bude nejlepší,“ komentuje mladší z dvojice bratrů Lukáš Houdek.Na realizaci svých děl spolupracují zhruba s deseti specializovanými sklářskými provozy: „V každém projektu se vlastně zabýváme jiným druhem skla,“ podotýká Lukáš, který do svých produktů promítá typicky český humor. Ke sklářské tvorbě ho dovedl starší bratr Filip. Ten absolvoval sklářský ateliér na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Dále jsou zde stolní lampy Marc a Dear Marcel, jejichž tvarosloví vychází z fragmentů tradičních jízdních kol Favorit. Skalní fanoušky světové cyklistiky i sklářského designu bezpochyby potěší i další exponáty z nedávné pražské výstavy s výstižným názvem Posedlost. Na své si však přijdou také milovníci broušené klasiky a poctivého řemesla v podobě neotřelých designových lustrů a lamp z luxusních kolekcí, ale stejně tak i zájemci o výhradně současný design s nadsázkou, kteří hledají originální solitéry do svých osobitých interiérů. Ty pak určitě potěší kolekce váz Instavases od Yu-Lin Huang nebo funky nápojové sklo Cube či ověsový lustr Basketball od Lukáše Houdka stylizovaný do basketballového koše.

Prohlídka je možná po domluvě každý všední den od 8 do 16 hodin. Návštěvám se otevře i po dobu nadcházejícího Mezinárodního sklářského sympozia (IGS). Je v ní k vidění nejen výběr netradičně pojatých světelných objektů a jejich designových kolekcí, ale také výjimečné pop-art solitéry z umělecky zpracovaného skla a nově i autorská abstraktní plátna. Na první pohled zaujme především impozantní závěsný pendant Armstrong z mléčného skla s konstrukcí pozlacenou 24karátovým zlatem, váha díla činí přes 100 kilogramů.

Ve výrazné výškové budově po zaniklém podniku ZPA na ulici Bedřicha Egermanna užívají celé páté patro. Už jen výhled z ní na Nový Bor stojí za to. Bratři Houdkové, společně tvořící také pod značkou Glassbrothers – HG Atelier Design, otevřeli právě zde svou galerii pod názvem GALERIE 5. Milovníci umění si zajisté přijdou na své.

Ve své tvorbě se zaměřuje na spojení kovu a skla, zdůraznění hladkých linií, konceptu realistických částí s přechodem do abstraktních forem a tvarů. Často s využitím volného zpracování skla s důrazem na detail. V galerii i studiu nelze přehlédnout jeho lásku k cyklistice, silničním kolům. Staly se součástí hned několika pozoruhodných svítidel a objektů, v nichž se kombinují skleněné prvky a různé části klasických bicyklů.

„Práce, plné nasazení, dřina, schopnost se obětovat pro věc, ale i radost, nadšení, sebekázeň, uspokojení a dá se vlastně říct i láska. To vše se pro nás prolíná jak v řemesle, tak i umění,“ říká Filip Houdek, který svou firmu založil krátce po studiích v roce 1998. „Každý projekt, každá cesta nám přináší nové výzvy. Poznáváme své limity, které se snažíme pokořit,“ pokračuje Filip Houdek.

Oba bratry spojuje jak sklářské vzdělání, tak především i snaha posouvat hranice oboru, který je považován za národní poklad. Sklářskou tradici ale nepovažují za nedotknutelnou modlu ani za přežitek, je pro ně velkou inspirací a východiskem, aniž by je omezovala.

