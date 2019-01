FOTO: Grand Restaurant Festival 2019 láká na chuť Itálie

Liberecký kraj – Libereckou restaurací voní jehněčí pečeně na pomerančích. Doplněná je na talíři salátem z granátového jablka, čerstvého špenátu a hroznů. Jedná se o jeden ze tří chodů degustačního menu. To si pro návštěvníky Grand Restaurant Festivalu, který potrvá od 15. ledna do konce února, připravili kuchaři z rodinného podniku Black Horse. „Pro nás jsou tyhle festivaly velká výzva. To zadání je vždycky hrozně zajímavé a tenhle rok nám vůbec udělalo radost,“ říká místní šéfkuchař Jaroslav Jíra.

Festival už podesáté zorganizoval zakladatel a vydavatel průvodce po tuzemských restauracích Pavel Maurer. „Oslovuji restaurace v každém kraji, o kterých si myslím, že jsou zajímavé. Důležité také je, aby na tom byly finančně dobře, jelikož musí kvůli festivalu snížit ceny,“ vysvětluje Maurer kritéria, podle nichž se vybíralo pro letošní desátý ročník 91 restaurací v 36 městech republiky. Mottem Grand Restaurant Festivalu 2019 je „Chuť da Vinci“. Jeden z nejslavnějších malířů všech dob Leonardo da Vinci byl totiž významnou osobností i mezi gastronomy. „Byl u dvora vládce Ludovica Sforzy. Tehdejší boháči a šlechta se často scházeli, jedli a hodovali. Právě tam vynalezl da Vinci například ubrousky,“ vypráví Maurer. V souvislosti s pětistým výročím od da Vinciho úmrtí se proto organizátoři rozhodli pojmout festival jako oslavu italské kuchyně. Spor o těžbu na Tlustci trvá. Krajský úřad opět udělil výjimku Přečíst článek › Nejen Itálií, ale i slavným malířem se při přípravách degustačního menu inspiroval šéfkuchař restaurace Black Horse Jaroslav Jíra. Spojením stolů se totiž pokusil vytvořit pro dokreslení atmosféry obraz jednoho z da Vinciho nejslavnějších obrazů Poslední večeře. „Poslední večeře je nejslavnější gastronomický obraz na světě. Vtipné je, že nikdo dlouho nevěděl, co mají na stole,“ popisuje Maurer. Aby byla degustace skutečně renesanční, používal šéfkuchař pro přípravu jídel i ingredience, které v té době byly dostupné. „Snažili jsme se vycházet z věcí, které v té době byly,“ říká šéfkuchař Jíra. Na prostřený stůl mezitím jeho manželka a majitelka restaurace přináší první chod. „Je to houbová placka, která je v podmáslí s bazalkou. K tomu máme pyré z bílých fazolí a navrchu je zastřené vejce. Houbová placka je ze žampionů a hříbků, zakysané smetany a vloček,“ nastiňuje majitelka Vladimíra Jírová. Nemocniční bistro dostává nový kabát Přečíst článek › Chod si pochvaluje kromě jiných přítomných i Maurer. „U jídla mě vždycky zajímá vyváženost chutí. Pro mě bylo důležité, že když jsem si kousnul, tak jsem cítil tu čerstvou houbu na začátku, pak to vajíčko i houbovou placku. Tedy vlastně jsem cítil všechny ty tři věci,“ hodnotí gastronom. Na řadu přichází jehněčí. „U nás ta tradice jehněčího příliš velká není, ale myslím si, že se to do té moderní kuchyně dostává čím dál více. V tomto případě jsem cítil, že kuchař k tomu dal pomerančový salát proto, že když někdo nechce tak silnou chuť toho masa, potře si ho tím pomerančem, jako si dáte citron na rybu,“ vysvětluje Maurer. Českolipské muzeum si bere oddechový čas. Připraví se na novou sezonu Přečíst článek › Závěrečný chod je poněkud netradiční. Na řadu totiž přichází cizrnový krém s marinovanými fíky, mozzarellou a pistáciemi. „Je to zvyk z doby renesance. Polévka má díky fíkům nasládlý konec, takže to skutečně funguje jako dezert,“ hodnotí Maurer. Zájemci o ochutnání festivalových jídel mají na výběr ze tří variant, a to jedno, dvou a tříchodového menu. Ceny se pohybují od 250 do 600 korun. V Libereckém kraji se kromě podniku Black Horse do festivalu zapojí restaurace Bílý mlýn v Liberci, Apartmán-Hotel Jitrava a liberecká restaurace Valdštejn.

Autor: Dominika Glaserová