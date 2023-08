Léto je čas dovolených a výletů. Připravili jsme si pro vás tedy netradiční hádanku. Tentokrát nejde o místo ve vašem regionu, ale stovky kilometrů vzdálené. Deník se vydal tam, kde se konaly olympijské hry. Od slávy tohoto sportovního areálu uplyne příští rok čtyřicet let.

Beton, mech a graffiti. Dráhou už se prohání jen vítr a turisté | Video: Deník/Zuzana Uchytilová Kolářová

Zimní olympiáda se zde konala v roce 1984. Sportoviště byla postavená v okolí celého města. Bohužel je ale v devadesátých letech pohltila občanská válka.

Tento osud měla i bobová dráha, která je předmětem naší hádanky. Najdete ji na zalesněném svahu hory Trebevič a dojet k ní můžete zrekonstruovanou lanovkou. Celou dráhu pokrývají graffiti. A ačkoliv si betonovou stavbu pomalu bere zpět příroda, uvažuje se o její opravě.

Dráhou už se prohání jen vítr, turisté a bikeři.Zdroj: Deník/Zuzana Uchytilová Kolářová

Bobová a sáňkařská dráha začala na hoře nad městem růst v roce 1981. Náklady se vyšplhaly na 8,5 milionu dolarů a dílo bylo dokončeno v roce 1982. O rok později se zde konala první velká akce, mistrovství světa bobů.

Olympijské závody se tu konaly v únoru roku 1984. Na klání tehdy dorazilo do sáňkařského sektoru dvacet tisíc diváků, do bobového ještě o deset tisíc víc. Nejvíce medailí, osm, si z této olympiády odnesly východoněmecké posádky. V areálu se závodilo až do roku 1988. Pořádaly se zde vrcholné sportovní evropské akce.

Na začátku devadesátých let měl ale areál zcela jinou funkci. Čtyři roky sloužila bobová dráha jako dělostřelecké zázemí. Okolí bylo také hustě zaminováno nášlapnými náložemi. Jejich odstraňování stále trvá. Areál a jeho okolí je ale bezpečný a míří sem mnoho výletníků.