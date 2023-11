Okrašlovací spolek B.Ú.H. z Hamru na Jezeře uspořádal na konci října akci SWAP. Nabídla hlavně oblečení. Swap neboli výměna se stává novodobým trendem „nakupování“. I když peníze nejsou potřeba.

SWAP v Hamru na Jezeře. | Foto: Michal Šilhán

Počasí pořadatelům příliš nepřálo a tak se akce přesunula do vnitřních prostor. Jinak se ale sobotní den v Hamru na Jezeře vyvedl. „Účast byla hojná, takže bylo co swapovat. Mile nás potěšila účast ,,přespolních", což je pro nás důležitá odezva, že to funguje. Borci ze spolku připravili zelňačku, co zahřála, místní hospodyně se pochlubily s koláči, takže super atmosféra,“ uvedl za organizátory Michal Šilhán.

Název SWAP znamená z angličtiny "vyměnit", a tak to také funguje. Zájemci mohli přinést věci, které už doma nepotřebují, ale mohly by ještě posloužit někomu dalšímu. Zároveň si lidé mohli z nabídky vybrat něco pro sebe. Zbylé věci, které si návštěvníci akce nerozebrali, následně pocestují na charitu a dostanou tak další šanci.

