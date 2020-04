„Hlavně v centru obce a kolem jezera se družily rodiny, všichni tam i společně jedli a děti si hrály samozřejmě bez roušek. Pochopitelně i výrostci roušky ostentativně neměli. Bylo tam i plno cyklistů, kteří ale všichni roušky nebo šátky používali,“ popsala zkušenost Eva z Liberce, která se vypravila s manželem do přírody v okolí Hamru. „Na cestě k Děvínu už bylo výrazně klidněji,“ podotkla.

Starousedlíci za současné karantény a nouzového stavu o návštěvníky nestojí. Obávají se, že ohrozí jejich zdraví. „Sestěhovaných Pražáků máme v obci víc a víc, já je chápu, že v paneláku nic moc, ale na druhou stranu by měli by chápat i oni nás. Naši trvale bydlící v obci omezující opatření pro 'návštěvníky' vítají,“ prohlásil starosta Hamru na Jezeře Milan Dvořák (SLK). Jak upozornil, obec není příroda ani les a využil možnosti osadit zákazovými značkami i další místa, která nejsou přímo vyjmenována v krajském seznamu. Po vsi také vyvěsil cedule, že volný pohyb v obci je přísně zakázán pod vysokou pokutou. Tím ale zase popudil některé rekreanty a chalupáře.

„Nařízení je fakt přísné víc, než by mělo být,“ zlobil se Tomáš Prouza z Prahy. „Chápu hejtmana Půtu, že nechce tisíc lidí na Ještědu nebo v Českém ráji. Ale rozvěsit tyhle šílené a hlavně lživé cedule po vesnici a buzerovat každého, kdo jde po ulici, je fakt šílené. Už je to jen krůček od domobrany,“ dodal.

On sám přiznal, že před několika týdny odvezl část rodiny s malými dětmi na chalupu do Hamru, kde chodí na procházky do lesa a po okolí. „Žijou si tam sami, stejně jako spousta lidí, co odvezla rodiny na chalupy. A koncem týdne se po celém Hamru objevily tyhle šílené cedule. Starosta oblečený v maskáčích jezdí autem kolem dokola, křičí na lidi, co jdou vyhodit tříděný odpad, vyhání dvojici, která si na lavičce u jezera dává svačinu,“ tvrdí Prouza.

Starosta Dvořák ovšem oponuje a také vylučuje, že by chtěl proti „cizím“ vytvářet domobranu. Chalupáře Prouzu s tříděným odpadem prý jen upozornil, že by si při pohybu na veřejnosti ve vsi mohl dát roušku přes ústa.



„S chalupáři ale až takový problém nemáme. Ten spočívá u cizích návštěvníků, kteří nechápou, že vydaným nařízením vlády je povolen pouze pobyt v přírodě, ale nikoliv v obcích. Naše obec není příroda, i když v ní rostou stromy, je to obec se svými trvale bydlícími občany, kteří jsou ohleduplně zalezlí doma, chodí do práce, a když mohou o víkendu konečně jít na procházku ven, tak se bojí, neboť vesnice je plná bezohledných, kteří nedodržují nic,“ argumentoval Dvořák.

„Nehledě na nepořádek, odpadky a posmrkané papírové kapesníčky téměř všude. Je toho ale samozřejmě víc, třeba grilující Pražáci v obytném autě na parkovišti uprostřed vsi a podobně,“ dodal starosta. Na výstražné tabulce, kterou rozmístil, podle něj nic výhružného není. „Jde jen o upozornění – pokuty bude případně rozdávat až policie, která byla se stavem v obci vyrozuměna. Já jsem pouze ten, kdo slušně upozorní a v maskáčích permanentně likviduje po návštěvnících odpadky. V kravatě a v kvádru mi to nejde tak rychle,“ komentoval.

Starosta je toho názoru, že na krizových opatřeních vlády je něco špatně, když se přespolní rozhodnou přijet na víkend a nebo se tam nastěhovat v době, kdy mají nařízené být v trvalých bydlištích. „Stejně jako to máme my. To potom asi ta omezení ztrácí smysl nehledě na to, že dokážou vykoupit základní potraviny trvale bydlícím, kteří bohužel jinou možnost nákupu nemají,“ řekl Dvořák.

Po zkušenosti z předchozího týdne se v oblíbených destinacích rozhodl Liberecký kraj a policie zatarasit příjezdové cesty a parkoviště. Přiměly ho k tomu i četné žádosti o omezení pohybu rekreantů od starostů i obyvatel. „Všechna opatření, která přijímáme v posledních třech týdnech, jsou kontroverzní a omezují svobody, na které jsme zvyklí. Nedělá mi žádnou radost, že je musíme přijímat, ale je to nutné,“ vysvětlil hejtman Martin Půta (SLK).