„Jsem hrdý nejen na své sportovní úspěchy, ale i na svoji práci profesionálního hasiče, kdy tak mohu současně reprezentovat náš záchranný sbor,“ prohlásil šampion.

Na Europan Championships WUAP 2019, který skončil před několika dny v bavorském Frauenau, dokonce vytvořil i světový rekord v kategorii juniorů do 110 kg, kdy v disciplíně mrtvý tah zvedl neuvěřitelných 320 kilogramů. „Vzhledem k tomu, že se však nejednalo o mistrovství světa, nemohl mu být titul mistra světa oficiálně udělen,“ informovala mluvčí Hasičského záchranného sboru (HZS) v Libereckém kraji Zdenka Štrauchová.

Jak mluvčí sdělila, Josef Capouch získal už koncem loňského roku ve své váhové kategorii titul mistra republiky. Vyhrál i absolutní pořadí, když pokořil magickou hranici 300 kg v mrtvém tahu. Počátkem května 2019 se zúčastnil Mezinárodního mistrovství České republiky v silovém trojboji WUAP 2019, které se konalo v Novém Boru. Zde už nesoutěžil pouze v mrtvém tahu, ale v dalších dvou disciplínách silového trojboje – benchpress a dřep. Součtem výsledků všech disciplín se dostal na 790 kg (315 kg dřep, 185 kg benchpress a 290 kg mrtvý tah) a tímto výkonem opět vyhrál nejen svoji váhovou kategorii, ale i absolutní umístění v juniorech.

NÁROČNÉ TRÉNINKY

„Příprava je po celém roce těžkých závodů opravdu náročná a tréninky jsou velmi vyčerpávající, každopádně brzy začínám přípravu na mistrovství světa, kde bych chtěl překonat svá maxima a dosáhnout pěkného umístění,“ řekl Capouch. V týdnu má většinou tři až čtyři tréninky, jejichž délka závisí na tom, zda se jedná o těžký či lehký trénink. „Těžké tréninky se nevlezou pod dvě a půl hodiny a lehké jsou většinou do hodiny a půl hotové,“ konstatoval.

K hlavním cvikům, které provádí, náleží dřep, benchpress a mrtvý tah a ke každému doplňující cviky. „Ten silový základ je určitě znát při výkonu u hasičů, je to velké plus, ale síla není pro hasiče to nejdůležitější,“ zmínil Capouch. Nadějný reprezentant HZS Libereckého kraje trénuje po celý rok ve Fitness centru Zeus v Novém Boru a je aktivním a hrdým členem klubu SK Metalpower Nový Bor.

„Josef je typ zodpovědného a skromného sportovce, který si nechá poradit. Potenciál má na víc, ale obvykle na soutěži nepředvede svoje maximum,“ uvedl jeho trenér Karel Koldovský. Jak doplnil, jeho svěřenec by se ještě letos měl vypravit na mistrovství světa, které se koná v USA, a tak se snaží zajistit nezbytné finance.

Podporu ke sportování cítí i v zaměstnání. Kolega z českolipské stanice Jan Jech na něj prozradil, že se silovému trojboji věnuje poměrně krátce. K tomuto sportu ho koncem roku 2016 přivedl kamarád Lukáš Seifert, který mu také pomáhá během závodů i přípravy. „Postupnými kroky, tvrdým tréninkem a především disciplínou se rychle vypracoval až na samotný vrchol a nyní patří mezi elitu závodníků v ČR,“ přiblížil Jech.

Ještě starším snem a cílem než sport byla pro siláka Josefa Capoucha práce u profesionálních hasičů. „Toužil jsem po tom od mala. Můj nevlastní táta také byl hasič, takže mi v tomhle byl vzorem,“ zavzpomínal a dodal, že v kondici se udržuje víceméně sám a čerpá ze zkušeností, které získal během tréninků v Novém Boru s nejlepšími borci, jako byl třeba Václav Češka, nejlepší powerlifter v ČR, a Lukáš Seifert.

„Každopádně vždy, když už nevím co a jak, tak si jdu pro radu ke Karlu Koldovskému, který mi vždy dobře poradí, takže se dá říct, že Karel je můj trenér,“ uvedl Capouch.