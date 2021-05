Záchranná akce ve Cvikově měla šťastný konec. Čápa v komíně našel kominík

Celou záchrannou akci rozhýbal v neděli 9. května Martin Bér, kterému volal otec, že kouká z okna paneláku a do komínu naproti jeho domu spadl do komína čáp a druhý chodí po vršku komína a kouká do něj.

Čápa v komíně nakonec našel kominík. | Foto: Cvikov v obrazech

Čápa v komíně nakonec našel kominík.Zdroj: Cvikov v obrazech„Volal jsem nejdříve na 150, tam mi řekli, že mám volat 156, volal jsem 156, tam mi řekli, že to je MP Česká Lípa ať zavolám na MP Cvikov a dali mi číslo. Volal jsem, policista byl kousek od nás a během chvilky přišel, zahájil akci kdy povolal správce, kotelníka, po chvíli několik hasičských vozů, dron s termovizí prý nic nezaznamenal, hasičům žebřík nedosáhl, tak sehnali kominíka a ten do komína prolezl spodem přes nějakou šachtu, kde stál živý špinavý čáp," popsal celou houževnatou záchranu Martin Bér.