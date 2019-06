Proslavili se svými rekordy v délce položených hadic, vodními fontánami. Také pomocí při požárech a povodních. Pyšní se i velmi dlouhou tradicí, kterou jim leckde mohou závidět. Úctyhodných 150 let existence sboru si ve Skalici u České Lípy připomenou tuto sobotu spanilou jízdou hasičských vozů, zábavou i speciálním ležákem, který pro ně uvařil dobrovolný hasič Jan Stuchlík.

„Vzájemná spolupráce dobře funguje mnoho let. Pomáháme si navzájem, což je u jednotky vidět třeba na nové technice nebo zbrojnici,“ hodnotil starosta obce Jiří Löffelmann.

Podle šéfa profesionálních hasičů na Českolipsku Ladislav Vakuly jsou všichni členové skalické jednotky „dobráků“ výborná parta správných chlapů. „U všech zásahů jsou velmi ochotní a pracovití. Což bylo poznat zejména při všech historických povodních v minulých letech. A také při velkých zásazích, jako byl například při požáru Kounicova domu v Lípě, zámku Zahrádky nebo u rozsáhlých lesních a dlouhotrvajících požárů,“ zdůraznil Vakula. Je přesvědčen, že při sobě je drží nejen zájem o věc, kamarádství, velitelé, ale i pořádání různých společenských akcí pro obec.

„Jejich akce, daleko přesahující hranice obce, dělají čest svému zřizovateli a celému okresu i Hasičskému záchrannému sboru (HZS) Libereckého kraje. Jejich fontány, plesy, soutěže, pravidelné ohňostroje, čarodějnice a další nemají chybu,“ doplnil Vakula.

Bohatý sobotní program

Skaličtí hasiči zvou na svůj sobotní program, který odstartuje ve 13 hodin spanilá jízda obcí a přilehlým okolím po trase ze Skalice u odbočky na Slunečnou do Častolovic, dále po silnici I/9 do obce Okrouhlá a odtud zpět do Skalice. Kromě slavnostních ceremonií včetně požehnání praporu se zde představí zajímavá technika, kterou hasiči používají ke své práci.

„Velmi se těšíme na techniku ze Záchranného útvaru HZS ČR, dorazí speciální cisternová stříkačka CZS 40 Titan na čtyřnápravovém podvozku Tatra, která nebývá často k vidění,“ uvedl jednatel sboru Jan Dvořák. Program slavností chystal s kolegy od loňského listopadu.

Přidají se i profesionálové

Profesionální hasiči se do oslav zapojí účastí ve spanilé jízdě krajem a do následných ukázek své činnosti. Předvedou zde i automobilový žebřík dlouhý 37 metrů, automobilový jeřáb (20 t) nebo velitelské vozidlo Škoda Yeti.

Podle Dvořáka bylo v dějinách sboru několik klíčových momentů. Mimo jiné rok 1929, kdy jednotka koupila první motorovou stříkačku, nebo rok 1977, kdy hasiči získali hasičský speciál Tatra 805, který jim dodnes slouží. Dále rok 1999, kdy ve Skalici uskutečnili rekord v délce 3900 metrů položených hadic s proudící vodou. A nakonec rok 2013, kdy z evropských peněz pořídili novou stříkačku a také zrekonstruovali požární zbrojnici.

„K jubileu jsme uvařili speciální pivo. Poctivý český ležák, který se jmenuje Florian a bude v sobotu k ochutnání v hasičárně,“ potvrdil spolumajitel rodinného minipivovaru Skalický Budulínek Jan Stuchlík.

Sbor dobrovolných hasičů ve Skalici u České Lípy byl založen starostou Juliusem Meltzerem v roce 1869 jako reakce na velký požár v roce 1868. První hasičskou slavnost uspořádali až v roce 1882. V současnosti má sbor 33 členů, jednotka pak 18 členů, kteří zasahují u mimořádných událostí. Vloni se v Praze významně podíleli na předvedení největší hasičské fontány na světě. Stejné kulaté výročí letos oslaví ještě jednotky SDH v Brništi a Doksech.