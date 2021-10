Zasahují u dopravních nehod či úniků nebezpečných látek, bojují s požáry či provádí technické zásahy. Profese hasiče, po které mnozí touží v dětských letech, je různorodá a v mnoha ohledech i náročná. Nyní Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (HZS LK) spustil náborovou kampaň s cílem přilákání nových kolegů.

Hasičský záchranný sbor v Libereckém kraji je na tom aktuálně personálně vcelku dobře. K určitému podstavu dochází z důvodu, kdy jeho členové po řadě odsloužených let ukončují službu a odchází do výsluhy. Další roli hraje fakt, že se generálnímu řediteli HZS ČR podařilo zajistit navýšení početních stavů, ke kterému by mělo dojít v průběhu pěti let napříč republikou. „Potřebujeme nabrat nové kolegy a získat pro naši práci hlavně mladé lidi, které bude profese bavit. Služba je odpovědná a náročná a promítá se do ní psychická a fyzická zátěž,“ sdělil ředitel HZS LK Jan Hadrbolec.

Krom generační obměny by v příštím roce rádi sbor rozšířili o šest nových hasičů v České Lípě a tři v Turnově. Zájemci musí splnit řadu kritérií, ať už se jedná o střední vzdělání s maturitou, dobrý zdravotní a fyzický stav, čistý trestní rejstřík či zvládnutí psychotestů. „Zájem máme i o dobrovolné hasiče, ale u nich se často setkáváme s tím, že jsou vyučení a chybí jim maturita, což je podmínka vycházející ze zákona,“ dodal Hadrbolec s tím, že by mezi sebou uvítali více hasičů se zdravotním vzděláním. Podle mluvčího hasičů Jakuba Suchardy mají příslušníci sboru možnost ve vzdělávání pokračovat, ať už na vyšších odborných či vysokých školách. „Navíc se vzdělávají každý den ve službě v rámci odborné přípravy, jelikož škála znalostí, které hasič musí mít, je opravdu široká,“ zdůraznil.

Řada uchazečů podle ředitele často neuspěje ve fyzických testech, kde na ně čeká jedna vytrvalostní a dvě silové disciplíny. Čas a počet cviků se odvíjí od věku zájemce, ti nejmladší musí uplavat dvě stě metrů jakýmkoliv stylem pod čtyři minuty a padesát vteřin. Na požadovaný počet kliků, které lze vyměnit za shyby na hrazdě, a sed lehy, případně přednožování, má každý po dvou minutách. „Když někdo k hasičům chce, tak to zvládne a potřebný počet bodů získá. Dá se to natrénovat. V rámci výkonu služby si pak příslušníci na stanicích kondici pravidelně udržují při fyzické přípravě a každoročně ji ověřují právě při fyzických testech,“ upřesnil.

Jedním z nových příslušníků je dvacetiletý Jan Kvapil z Liberce, který byl už odmala zapáleným dobrovolným hasičem podobně jako jeho otec, strýc a děda. Vystudoval obor chemik požární ochrany na Střední průmyslové škole chemické Pardubice a rozhodl se zkusit své štěstí ve sboru. „Věděl jsem, jaké testy mě čekají a do čeho jdu. Práce mě baví, není stereotypní a získal jsem nové znalosti a skvělé kolegy,“ svěřil se mladý muž, který předtím pracoval v obchodním průmyslu. „Nebavilo mě to právě kvůli stereotypu,“ dodal.

Prestiž profese zvýšilo podle ředitele HZS LK Jana Hadrbolce i nasazení hasičů během epidemie koronaviru. Rozváželi testy, vakcíny a ochranné prostředky. Podíleli se na provádění odběrů vzorků a trasování. „Někteří kolegové působili letos na jaře v nemocnicích a sociálních ústavech, kde pomáhali zdejšímu personálu,“ řekl krajský ředitel s tím, že velký kus práce také liberečtí hasiči odvedli při vyslání odřadu na pomoc jižní Moravě po tornádu. Případní zájemci najdou další informace zde.