"Jsou případy, kdy oznamovateli doporučíme, aby se obrátil na služby odborných firem. Je však velmi těžké prostřednictvím telefonu posoudit, jak vysoké ohrožení lidem v místě hrozí," uvedla tisková mluvčí hasičů Lucie Hložková. V jaké případě tedy hasiče volat a v jakém ne?

V případě, že se roj nebezpečného hmyzu vyskytuje v místech, kde se pohybuje větší množství lidí, například školy, parky, úřady, nebo pokud se roj uhnízdil na stromě nebo kdekoliv jinde,kde žije osoba s alergií na včelí nebo vosí bodnutí. Pak hasiče volat určitě můžeme. Rozhodně bychom je ale volat neměli v případech, kdy se roj nachází v odlehlé části pozemku nebo na stromě čí budově ve výšce nad tři metry, kde nikoho neohrožuje. Na tyto případy je vhodné zavolat firmy, které se odstraňováním nebezpečného hmyzu přímo zabývají.

Jak zásah probíhá

"Nejvhodnější doba pro likvidaci je ráno nebo večer, kdy je uvnitř hnízda nejvíce jedinců. Podle umístění hnízda provedou hasiči mechanickou likvidaci nebo postřik schváleným chemickým přípravkem," vysvětlila Hložková. Dále uvedla, že v případě včelího roje, když na místo vyjedou hasiči, se téměř vždy vyhubí, proto je dobré zvážit, zda nás roj opravdu ohrožuje. Nestává se, že by si hmyz vzal do vlastnictví některý ze včelařů, jelikož se jedná o hmyz neznámého původu a riskoval by tím ohrožení svých vlastních včelstev.