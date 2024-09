Přestože Českolipsko je jedním z mála regionů, kterému se povodně vyhnuly, především hasiči mají za sebou i tak perný víkend. Kromě monitorování situace na vodních tocích je zaměstnaly hlavně popadané stromy. Hasiči ze Zákup vyrazili na pomoc do Raspenavy, do Frýdlantu odváželi pytle s pískem, stejně jako dobrovolné jednotky z České Lípy a Dobranova. Pomoc postiženým regionům přichází i z dalších stran.

Likvidace popadaných stromů, odvoz pytlů s pískem na Frýdlantsko i nedělní zásah v Raspenavě. Dobrovolní hasiči ze Zákup pomáhali, kde bylo potřeba. „Po dohodě s vedením jednotky hasičů a města Raspenava jsme byli v neděli odpoledne nasazeni k protipovodňovým opatřením a následně jsme čerpali vodní lagunu ohrožující domy a sklep jednoho z domů,“ informovala zákupská jednotka na svém Facebooku.

Pytle s pískem z městských zásob odváželi do Bílého Potoka na Frýdlantsku, které víkendové povodně zasáhly v kraji nejvíce. Tam zamířili v neděli i dobrovolní hasiči z České Lípy a Dobranova.

Hasiči Nový Bor společně s městem organizují humanitární pomoc pro oblasti zasažené povodněmi. Sběrným místem je hasičská zbrojnice v ulici Generála Svobody, kam mohou lidé noci potřebné věci každý den od 7 do 19 hodin, a to až do pátku 20. září. Potřeba jsou především košťata, kýble, lopaty, kolečka, mycí prostředky (savo), hygienické prostředky, trvanlivé potraviny a balená voda.

Sbírku pro složky Integrovaného záchranného systému a lidi postižené povodní vyhlásila také Potravinová banka Libereckého kraje. Zájemci mohou darovat balenou pitnou vodu a potraviny vhodné k přímé konzumaci. Nejvhodnější jsou masové konzervy, hotová jídla ve skle nebo v konzervě, instantní polévky, sušenky, káva či čaj. Balenou vodu je ideální darovat v celých baleních.

Dárci mohou přinášet balíčky do síla potravinové banky v liberecké ulici Pionýrů 946/15 každý pracovní den v čase od 7 do 15.30. Na Českolipsku je sběrné místo v Horní Libchavě, konkrétně na obecním úřadě, a to od 16. do 19. září v čase od 8:00 do 19:00.

„Lidé reagují a nosí potraviny. Jsme napojeni na krizový hasičský štáb. Jakmile budou potřebovat jakoukoliv potravinovou pomoc jak pro složky IZS, nebo lidem z postižených oblastí, tak nám zavolají a my jsme připraveni vyjet a dopravit potraviny na místo. V případě, že by nějaká pomoc zbyla, tak ve spolupráci s Českou federací potravinových bank ji předistribujeme do více postižených oblastí na Moravě,“ řekl Deníku ředitel krajské potravinové banky Josef Vlček.

Připraveno pomoci je i město Česká Lípa. „Jsem v kontaktu jak se starosty z Frýdlantského výběžku, tak s hejtmanem Moravskoslezského kraje a primátorem Opavy, kde je situace kritická. Pokud bude potřeba zorganizujeme rychlou materiální sbírku, včas se dozvíte,“ vzkázala na sociálních sítích už v neděli starostka města Jitka Volfová.

Velká voda v kraji

Hladiny řek v Libereckém kraji kvůli neustávajícím dešťům v neděli navečer opět stoupaly. Aktuálně je stav ohrožení na řece Smědé ve Višňové. Hladina řeky začala klesat už v noci a díky tomu se podařilo alespoň částečně obnovit přístup do obce. Na druhém povodňovém stupni zůstává Smědá v obci Předlánce a také Řasnice ve Frýdlantu. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta vyhlásil v neděli večer pro Frýdlantský výběžek stav nebezpečí a evakuováno bylo přes 50 lidí.

Vlivem zvýšeného výskytu padajících stromů a jiných mimořádností po celém území Libereckého kraje a v závislosti na omezení zavedených v sousedních krajů lze očekávat náhlá zpoždění či výpadky vlakových spojení po celém Libereckém kraji. Aktuálně nejezdí vlaky jen na regionální trati mezi Jilemnicí a Rokytnicí nad Jizerou. Správa železnic (SŽ) ale odhaduje, že provoz na této trati se podaří obnovit až večer.

Lesní hřbitov v Novém Boru zůstane uzavřený i v pondělí 16. září z důvodu zajištění bezpečnosti veřejnosti. V průběhu dne městská technická četa odstraní popadané větve a zároveň proběhne kontrola stability stromů. Bude-li vše v pořádku, pietní místo se opětovně návštěvníkům otevře v úterý 17. září.

