Zákupy /FOTOGALERIE/ - Do Zákup se o víkendu sjely na cvičení sbory dobrovolných hasičů ze Zákup, Žandova, Nového Oldřichova a německého Reichenbachu.

O uplynulém víkendu se obyvatelé Zákup požáru bát nemuseli. Do města se sjely hasičské sbory ze čtyř měst Českolipska a také sousedního Saska. Přes sto hasičů zde absolvovalo řadu cvičení, školení i vzájemného poznávání.

Víkendové školení na téma Ochrana a zachování památkově chráněných objektů v krizových situacích pořádalo město Zákupy v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Ahoj sousede. Hallo Nachbar, dotovaného Evropskou unií.

„Vyzkoušeli jsme spolupráci s německými kolegy, mezi sbory vládla přátelská atmosféra," říká starosta Zákup Radek Lípa s tím, že hasiči získali jak praktické zkušenosti, tak teoretické znalosti. Není to poslední podobná akce, příště partnerské sbory pojedou na cvičení do Německa.

Dlouhodobý projekt s všeříkajícím názvem „Naši dobrovolní hasiči zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa" není jen o zlepšování schopností, ale zásadně pomůže obnovit zastarávající vybavení. Partnerské sbory na české straně získají nová zásahová vozidla, v Německu si za evropské peníze vylepší zázemí.

„Požádali jsme o dotaci na nová auta v rámci programu Cíl 3, součástí kterého jsou tato cvičení, je to jedna z podmínek, kterou klade Evropská unie," říká starostka Nového Oldřichova Marcela Novotná.

Školení a cvičení

O víkendu se dobrovolným hasičům dostalo přednášek od pracovníků Národního památkového ústavu, kteří je poučili o specifikách historických budov. Konkrétní zkušenosti pak předali profesionální hasiči na rozborech zásahů u požárů zámku Zahrádky a českolipského Kounicova domu.

Své praktické schopnosti členové hasičských sborů prověřili při simulovaných taktických cvičeních. Jedno se týkalo první pomoci u dopravní nehody a následné likvidace vzniklého požáru, druhé bylo zaměřeno na požáry v půdním prostoru se zaměřením na vyhledávání osob.

„Nová auta budeme mít asi za osm měsíců," říká zákupských starosta Radek Lípa s tím, že jen dodací lhůta na hasičské auto je půl roku.

Zatímco v sousedním Německu jsou dobrovolné sbory hojně podporovány jednotlivými spolkovými zeměmi, u nás leží téměř veškerá tíha jejich financování na zřizovateli, tedy obci.

„Když jsme byli na úvodním setkání projektu, tak Němci vyřazovali patnáct let staré auto a chtěli si koupit nové a my chtěli vyřadit 40-50 let staré. Bylo to jak u návštěvě u bohatých sousedů," říká Radek Lípa.

„Schvalovací komise se nás ptala, jak potom využijeme naší dosluhující Tatrovku roku 1963. S dovolením ji dáme do našeho Hasičského historického muzea," říká s úsměvem Marcela Novotná, starostka Nového Oldřichova. Ke stříkačkám z 18. a 19. století, hasičským vozům z první poloviny 20. století a dalším pozoruhodným exponátům tak přibude další historický kousek.