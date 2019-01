Slunečná - K uctění památky tragicky zesnulého kolegy Dušana Lipovského se sešli kolegové z České Lípy a vedení krajského ředitelství.

Květiny položili na místo tragického úmrtí v lese náměstci ředitele HZS Libereckého kraje Jan Málek a Jaromír Lebeda v doprovodu svých kolegů Ladislava Vakuly a Pavla Blaláže z územního odboru Česká Lípa. | Foto: HZS LK, stanice Česká Lípa

Bylo 18. ledna 2007. Evropu tehdy už několikátý den pustošila bouře s větrem o rychlosti až 250 km/h. Ve své největší síle orkán Kyrill dorazil do Česka, kde způsobil milionové škody a změnil ráz krajiny okolí Šumavy a Krkonoš. Tím nejhorším byly ale čtyři lidské životy, které si bouře vzala.

Mezi nimi byl i hasič nadpraporčík Dušan Lipovský. Se svými kolegy byl osudný den povolán do Slunečné na Českolipsku, kde měl spadlý strom uvěznit ve voze jeho posádku. Vítr v tu chvíli na nějakou dobu utichl. Hasiči začali na místě odstraňovat stromy, vůz ovšem nenašli. Náhle se však znovu zvedl vítr a vytrhl ze země další strom. Dva Dušanovi kolegové ještě stačili uhnout. Dušan bohužel zemřel při převozu do nemocnice. Jeho smrt byla o to tragičtější, že po sobě zanechal družku Lucii se dvěma dětmi a třetím na cestě.

Hasiči v pátek 19. ledna uctili Dušanovu památku přímo na místě jeho tragické smrti. Květiny položili na místo tragického úmrtí v lese náměstci ředitele HZS Libereckého kraje Jan Málek a Jaromír Lebeda v doprovodu svých kolegů Ladislava Vakuly a Pavla Blaláže z územního odboru Česká Lípa. Připomněli si smutné okolnosti, které vedli až k osudnému okamžiku a zároveň se zavázali, že budou v této vzpomínkové tradici vždy pokračovat.

Hasiči na svého kolegu vzpomínají jako na dobrého kamaráda a sportovce, který rád běhal dlouhé tratě nebo jezdil vytrvalostní závody na kole. Vždy byl ochoten pomoci a práce hasiče ho velmi bavila.

Pavlína Bílková