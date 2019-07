Ať už v sobotu přijeli ze Zákup, Krompachu, Doks, České Lípy nebo Hrádku nad Nisou, Varnsdorfu či dokonce vzdálené Včelničky, chovali se jako staří známí, jako jedna rodina. Zábavu jim nezkazilo ani více než třicetistupňové horko. Přijeli mezi ně také politici i hasičská elita.

„Spanilé jízdy nejsou při podobných oslavách běžné, moc se na ni těším,“ řekl Roman Hlinovský z Hasičského záchranného sboru ČR, který šéfuje profesionálním hasičům v Praze a ještě nedávno sloužil v Libereckém kraji. „Prožil jsem zde 11 let, k tomuto kraji mám vztah, u hasičů jsem tady poznal skvělé lidi,“ dodal Hlinovský.

Nejrůznější automobily hasičů z širokého okolí se v sobotu před polednem začaly v centru obce řadit „pod taktovkou“ velitele skalické jednotky Jiřího Havnera. Pak se vydaly za zvuků houkaček, sirén, zvonků i trumpet na svoji spanilou jízdu přes Manušice, Častolovice, Pihel, Nový Bor a Okrouhlou zpět do Skalice do areálu zdejší zbrojnice, kde se pak až do noci odehrávaly ceremonie, rituály a zábava.

Jako jedno z prvních vozidel v koloně lidé obdivovali speciální požárnický automobil značky Mercedes 1500 L z roku 1942, který dva roky restauroval a nyní řídil Miroslav Pivoňka z Chrastavy. „Používali ho hasiči na vojenském letišti. Má téměř kompletní původní vybavení. Čerpadlo táhl na přívěsu,“ vysvětlil Pivoňka, který vykonával funkci velitele hasičů v Chrastavě 30 let.

„Přál bych si zrenovovat ještě jeden pěkný kus,“ doplnil. Jak uvedl, jeho vůz je šestiválec, který uveze spoustu nářadí a techniky i sedm osob. Dokáže jet rychlostí až 85 km/h a spotřebuje 17 litrů paliva na sto kilometrů. Pamětníky potěšily též staré vozy Praga, hojně rozšířené cisterny „trambusy“, raritní Tatra „Kačenka“ z Klecan nebo vůz východoněmecké značky „Robur“, s nímž přijeli hasiči z partnerské obce Bertsdorf-Hörnitz. Z moderních strojů zde zářily značky Tatra, Mercedes, Iveco, Scania. Ukázaly se i kolosy jako například speciální cisternová stříkačka CZS 40 Titan na čtyřnápravovém podvozku Tatra, která nebývá často k vidění, nebo automobilový žebřík dlouhý 37 metrů či automobilový jeřáb (20 t).

Starosta Skalice Jiří Löffelmann poděkoval hasičům a jejich dlouholetému veliteli Jiřímu Havnerovi za obětavou práci. Přítomné hasiče vyzval i ke vzpomínce na jejich předchůdce, kteří už nejsou mezi námi a kteří podobně jako oni dnes svým sousedům ve vsi pomáhali. „I tehdy, před 150 lety jim šlo o stejnou věc, o pomoc vesnici, komunitě,“ řekl starosta.

Za vznikem stál ničivý požár

Podle znalce místní historie Miroslava Hammera se podnětem k založení jednotky stal ničivý požár z 8. září 1868, kdy se velký počet lidí účastnil poutě v Kamenici. Slunce prý svítilo nepřetržitě dva týdny. „Vše bylo vysušené. Kvůli tomu se nedalo pracovat na polích, proto na procesí šlo mnohem více mužů než obvykle. Tím scházely silné paže, které by pomohly uhasit oheň. Lidé byli proti plamenům bezmocní,“ přiblížil Hammer.

Jelikož tenkrát nebyli ve Skalici žádní hasiči, snažili se lidé uhasit oheň kbelíky vody. „Jen málo majetku bylo zachráněno. Sedlákům shořela veškerá úroda,“ popsal Hammer. Jak upřesnil, celkem padlo ohni za oběť 30 obytných domů, 12 stodol a 5 kůlen. Za několik měsíců po této tragédii proto založil tehdejší starosta Julius Meltzer ve Skalici dobrovolný sbor hasičů a převzal jejich velení. Aby si mohli hasiči koupit stříkačku s napáječem, vyhlásili loterii. Věcné dary pro výhry v této loterii přicházely nejen ze Skalice a okolí, ale i od obchodníků z Holandska a Španělska. „První cena byla lákavá – stojací hodiny od císaře Franze Josefa I. Vyhrál je litec mosazi Kreibich z Boru. Výtěžek z loterie byl tak vysoký, že bylo možné zakoupit pro stříkačku i třetí napáječ,“ uvedl Hammer.

V současnosti má skalický sbor 33 členů, jednotka SDH pak 18 členů, kteří zasahují u mimořádných událostí. Sbor je hrdým držitelem několika světových rekordů v délce položených hadic. Vloni se v Praze významně podíleli na předvedení největší hasičské fontány na světě. Oslavy jeho výročí podpořila EU z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.