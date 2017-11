Hejtman Půta zasedl do lavice poslanecké sněmovny, je to ale jen dočasně

Liberecký kraj – Liberecký hejtman složil poslanecký slib. Poslancem však nezůstane.

Martin Půta. Foto: DENÍK/ David Modrý

Víceméně ihned po volbách uvedl Liberecký hejtman Martin Půta, že se svého poslaneckého mandátu vzdá. I tak ho pozorní občané mohli zahlédnout na pondělním prvním jednání sněmovny skládat poslanecký slib. „Koukala jsem na televizi a říkala jsem si, že to snad ani není možné, jak je jeden z poslanců podobný našemu hejtmanovi,“ vypráví Zděna Altrová z České Lípy.

Zrak ji opravdu nešálil. Martin Půta musí čekat, až bude jmenován předseda nové sněmovny. Právě do jeho rukou totiž rezignaci musí složit. „Svého poslaneckého mandátu se vzdám po skončení ustavující schůze, tak aby můj náhradník mohl složit slib a začít pracovat už od začátku druhé schůze Sněmovny. Pro pořádek ještě dodávám, že si po celou dobu trvání ustavující schůze, kdy nebudu schopen plnohodnotně vykonávat povinnosti hejtmana, beru dovolenou,“ uvedl Půta na sociální síti.

Nového předsedu sněmovny ale poslanci během prvního jednání nezvolili. Pouze se shodli, že imunitní a mandátový výbor bude mít 19 členů a poté první jednání přerušili.

PŮTA NENÍ JEDINÝ

Znovu se poslanci sejdou v lavicích dnes v 10:00 hodin, kde by měli zvolit i předseda sněmovny. Pravděpodobně se jím stane Radek Vondráček (ANO), který je jediným kandidátem. Návrhy, kdo by měl v čele sněmovny usednout, mohly strany podávat do pondělních 17 hodin. Liberecký hejtman Půta nebyl sám, který veřejně avizoval, že se svého mandátu vzdá. Ke stejnému kroku se rozhodla i středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová nebo Jiří Hlavatý (oba ANO), který zvolením poslancem přišel o místo v Senátu, kam ale v doplňovacích volbách hodlá kandidovat znovu.

Martina Půtu po všech procedurálních úkonech vystřídá v roli poslance ředitel jindřichovického domova důchodců a bývalý tamní starosta Petr Pávek. Ten dostal mezi Starosty v Libereckém kraji druhý největší počet preferenčních hlasů.