Policie akci vyhlásila na základě vývoje dopravní nehodovosti. Cílem akce je snížit počty a následky dopravních nehod řidičů motocyklů, kteří jsou ve větší míře zranitelnými účastníky silničního provozu. "Policisté se u motorkářů zaměřili především na bezohlednou a agresivní jízdu, nedovolenou a nepřiměřenou rychlost jízdy, používání ochranné přilby, technický stav motocyklů a na řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky," řekla preventistka policie Martina Frýdová.

Hezké počasí využilo k vyjížďce mnoho řidičů. Ne všichni však dodržovali pravidla silničního provozu. Policisté ale nenechávali bez povšimnutí ani přestupky řidičů ostatních vozidel. Do akce se zapojilo 39 policistů z Libereckého kraje, kteří zkontrolovali celkem 394 vozidel.

"Při dohledu na dodržování pravidel silničního provozu zjistili 1 trestný čin a celkem 89 přestupků. 38 přestupků se dopustili právě řidiči motocyklů," uvedla Frýdová. 85 přestupků vyřídila policie na místě a na pokutách vybrala 27 700 korun.

Ve 22 případech řidiči nedodrželi nejvyšší povolenou rychlost. Rychlá jízda byla nejčastějším prohřeškem. 18 vozidel mělo nevyhovující technický stav. Policisté ve třech případech řešili také nepoužití bezpečnostních pásů, jeden řidič držel při jízdě v ruce telefon, dva řidiči u sebe neměli řidičský průkaz a pět řidičů nepředložilo zelenou kartu od vozidla.

"Dále pak policisté ve třech případech řešili řidiče, kteří řídili motorové vozidlo, aniž by byli držiteli řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu motorových vozidel, za což jim ve správním řízení hrozí pokuta ve výši 25 – 50 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel od jednoho roku do dvou let," doplnila Frýdová.

Nejzávažnějšího porušení proti pravidlům silničního provozu se dopustil řidič, kterému policisté při kontrole naměřili více jak dvě promile alkoholu v krvi. Za to mu nyní hrozí odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na jeden rok až deset let.

"Policisté nerozdávali jen pokuty, ale někteří z řidičů obdrželi při kontrole i reflexní šle, které díky vysoké viditelnosti a výrazné barvě slouží ke zvýšení bezpečnosti nejen za setmění nebo v noci, ale také ve dne," uzavřela Frýdová.