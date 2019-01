Liberecký kraj - Už v sobotu čeká obyvatele i návštěvníky Libereckého kraje mimořádná podívaná. Závody autoveteránů. Objeví se tu Tatra i Porsche.

VETERÁNY POTKÁTE I V LOMNICI. Společná výstava obrazů dvou velikánů českého motoristického výtvarnictví Václava Zapadlíka a Jiřího Raměše byla o uplynulém víkendu zahájena v Lomnici nad Popelkou. Vernisáže se zúčastnil i automobilový závodník Jiří Moskal. | Foto: Deník

Více než šedesátku historických vozidel očekávají na startu organizátoři 15. Jízdy historických vozidel regionem Liberecka aneb Riviérou severu.

Potvrdil to Jan Jež, předseda občanského sdružení Veterán Car Club Nisa klub v AČR, které akci organizuje ve spolupráci s MuT Museem Großschönau.

Jak prozradil, zhruba desítka vozů přijede na spanilou jízdu právě od severních sousedů, z Německa. Koná se už tuto sobotu 4. června a startovat bude z Liberce - Pavlovic.

Seznamte se se závodníky

„Jízda má celkem dvě etapy, první dopolední odstartuje z Liberce do Jablonce nad Nisou v 9.30, odpolední opět z Pavlovic směrem na Hrádek nad Nisou, s cílem v areálu Kristýna,“ řekl Jan Jež.

Celému závodu bude předcházet výstava veteránů na stadionu v Pavlovicích a rozprava s účastníky závodu. V 9.30 už kostkovaný praporek odmávne start prvního z účastníků.

„Startovat se bude v celkem čtyřech kategoriích. Automobily a motocykly do roku 1950 a po tomto datu,“ přiblížil ředitel Mobile muzea ČR a zakladatel soutěže Dědeček automobil Svatopluk Holata. On sám se závodu také zúčastní. V jakém voze však tají. „To je zatím tajemství.“ Dodal také, že není jediným ředitelem, který se v historickém vozidle po trase závodu vydá.

„Zúčastnit by se měl i nový šéf Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek,“ prozradil. Nejstarším vozidlem, které se na trase z Liberce do Jablonce přes Bedřichov vydá, je podle Jana Ježe Tatra 12 z roku 1927. Nejmladším fešákem bude naopak zlatavý Porsche 911 z přelomu 60. a 70. let 20. století.

Mezi přihlášenými jsou také Praga Picolo, škodovky a samozřejmě zahraniční vozy.

„Zámořskou produkci bude zastupovat americký vůz Dodge z 30. let,“ nahlédl do startovní listiny Jan Jež.

Spanilá jízda povede přes hory

Dopolední trasa povede z pavlovického stadionu směrem k centru přes Náměstí Dr. Edvarda Beneše. Z něj se vydá Moskevskou ulicí na Soukenné náměstí a Barvířskou k hlavnímu nádraží a odtud třídou Dr. Milady Horákové do Rochlice, Vratislavic a přes Proseč na Dolní náměstí v Jablonci nad Nisou. „První závodník se tam objeví zhruba půl hodiny po startu, tedy už kolem desáté,“ odhaduje Jan Jež.

Milovníci filmů s Oldřichem Novým se budou moci nadechnout starých dobrých časů během tak zvané průjezdové kontroly. Z Dolního náměstí se závodníci vydají směrem do Bedřichova a odtud přes Českou chalupu zpět do Liberce. První by se měl v cíli na ploché dráze v Pavlovicích objevit už kolem poledne. Odpolední trasa startuje ve 14.00 hodin. Tentokrát povede malebným Podještědím.

„Z Pavlovic zamíří do Ostašova přes Machnín a Kryštofovo údolí do Zdislavy, Jítravy a přes Grabštejn do areálu Kristýna, kde bude slavnostní zakončení,“ prozradili organizátoři Deníku trasu dosud tajného závodu.

Večer zakončí akci taneční zábava ve stylu 50. a 60. let. K tanci i poslechu bude účastníkům závodu hrát kapela Šance. A jak zdůraznili organizátoři, celá podívaná, která zajímavým způsobem naplní sobotní program lidem v kraji, by se nemohla uskutečnit bez finanční podpory z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.