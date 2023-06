Pomalu, ale jistě se s teplým počasím začínají lidé stahovat k vodě. Na Českolipsku se jim nabízí hned několik přírodních koupališť. Třeba destinace číslo jedna - Máchovo jezero, nebo Radvanecký rybník ve Sloupu v Čechách, kde letos vstupné k pláži o něco podražilo

„Vstupné letos vyjde dospělého na 50 korun za den, dítě od 6 do 15 let pak platí 30 korun. V loňské sezoně to bylo 40 a 25 korun,“ potvrdila pokladní ve sloupském kempu. Parkovné pro auto stojí 70 korun na den, poplatek za psa stejnou částku. Kdo si půjčí šlapadlo, za půlhodinu zaplatí 95 Kč. „Místa na stany a karavany nerezervujeme, kdo dřív přijede, má místo,“ uvedl správce Jiří Bittman, který dohlíží na chod areálu.

U rybníka je několik stánků s rychlým občerstvením a restaurace s terasou. Nabídka jídel je zde zastoupena například dršťkovou polévkou za 50 korun, smaženým sýrem s hranolkami za 149 korun, samotné mají cenovku 40 Kč. Bramborák je za 60 korun, langoš za 89 korun, shodně se sýrem v housce. Nejlevnější je párek v rohlíku, stojí 30 korun. Výběr nápojů je slušný, velká plzeň je za rovných 60 korun, Svijany za 40 korun, Kozel za 30 korun, stejně jako nealkoholický Birell. Nechybí ani regionální pivo z blízkého Cvikova, tamní jedenáctka u pláže stojí 28 korun za 0,5 l. Točená limonáda je po desetikoruně za decilitr. Kupuje se také zmrzlina či ledová tříšť.

Mácháč vyhlíží prázdniny

Vstupné na hlavní pláž v Doksech je stanovené na čas od 9 do 17 hodin, dospělí ho mají za 80 korun a děti a senioři za polovic. „Cenu jsme zvýšili o deset korun a jen pro dospělé, pro děti a důchodce se nezměnila,“ řekl správce pláží v Doksech Aleš Zumr. Podle něj se už aktuální sestava podniků s občerstvením v dosahu hlavní pláže a pláže Klůček nerozšíří. „Některé pojedou naplno nebo otevřou až od samého začátku prázdnin. Objeví se tu ještě stánky s drobnostmi, upomínkovými předměty, nebo tetováním,“ dodal správce Zumr.

Uprostřed dokské hlavní pláže v baru MeyDey lákají na letní koktejly jako Piňa Colada, Cuba Libre, Sex on the Beach či Mojito, za 0,4 l si účtují 130 korun. Na první pohled nejfrekventovanějším občerstvením tady je Hawaii. Za párek v rohlíku zde zaplatíte 40 korun, za hranolky s tatarkou 55 korun, za bramboráčky 60 korun, langoš připraví za 85 korun a smažený sýr s hranolkami tu je k mání za rovných 150 korun. Velká dvanáctistupňová plzeň stojí 60 a Gambrinus desítka 45 korun. K pití si zákazníci odnáší Kofolu nebo limonádu za 40 korun. Před Hawaií má napilno paní s mobilní výrobou palačinek. Platební karty nebere, ale o zákazníky nemá nouzi, palačinky se skořicí, marmeládou nebo čokoládou tu vychází na stovku.

U bývalého tobogánu láká k posezení a občerstvení Grill bar Molo 23. Má vstřícnou a milou obsluhu, pestrou nabídkou jídel i nápojů. Namátkou, velká plzeň stojí 55 korun, regionální Kocour (11 st.) pak 45 korun. Kuchař tady umí grilovaná masa a nabízí třeba typický mexický pokrm Quesadilla, dle druhu je k mání za 175 až 185 korun. Někoho potěší ale jen grilovaná klobása za 95 korun. Dobré jsou ručně vyráběné nanuky různých příchutí (kus za 45 korun).

V přilehlých Starých Splavech uvidí rekreant na účtence tyto ceny: Plzeň velká 60 Kč, malá 45 Kč. Pizza 230 Kč, Stripsy a hranolky 180 Kč, smažený sýr a hranolky 165 Kč. Mojito alko 140 a mojito nealko 110 Kč.

Otevřena u vstupu na hlavní pláže je půjčovna šlapadel a paddle boardů, kde hodina na šlapadle stojí 250 korun, paddle board o stovku na hodinu méně. Vedle plážové promenády je možnost zahrát si minigolf, který je pro osobu za sto korun bez časového omezení. Parkování na velkém parkovišti města Doksy u cesty k plážím je zpoplatněno 30 korun na hodinu, maximálně 200 korunami na den.