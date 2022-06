Hlavně nezapomenout. V Lípě si připomenou oběti komunistického režimu

Sedmdesát dva let uplyne 27. června od justiční vraždy Milady Horákové a zároveň to je letos sedmdesát tři let, co byl 21. června popraven generál Heliodor Píka.

Město Česká Lípa uctilo u příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu odkaz Milady Horákové a generála Heliodora Píky. Foto z roku 2014. | Foto: mucl