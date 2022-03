Klima už jsme změnili, teď se pojďme změnit my. S takovým heslem přichází Hodina Země 2022, která proběhne v sobotu 26. března od 20.30 do 21.30. Kampaň poukazuje mimo jiné na to, jak každodenní spotřebitelské chování ovlivňuje životní prostředí po celém světě.

„I přes hluboký soucit s účastníky válečného konfliktu je potřeba si připomenout, že pro naši udržitelnou budoucnost je zcela zásadní řešit souběžně i změnu klimatu, která bohužel na vyřešení situace nepočká. Symbolickým propojením světa v Hodině Země dáváme najevo, že o velkém problému, kterým je změna klimatu, nejen víme, ale že se na jeho řešení chceme aktivně podílet“, vysvětlila důvody pořádání Hodiny Země organizátorka Hana Machů.

Sdílení příběhů má mnoho benefitů pro duševní zdraví, říká psycholožka z Liberce

Kampaň už tradičně podpoří Jablonec nad Nisou, kde v danou hodinu zhasne nasvícení čtyř staveb. Jedná se o kostel sv. Anny, kostel na náměstí Farského, kapličku ve Mšeně a Pomník v Tyršových sadech. I krajské město plánuje poukázat na ochranu klimatu. „Na hodinu zhasne osvětlení liberecké radnice. Město tímto symbolickým gestem dává najevo, že věnuje pozornost ochraně životního prostředí a klimatu“ řekla mluvčí města Jana Kodymová.

To v České Lípě plánují stejně jako v předchozích letech vypnout veřejné osvětlení, a to od 23:00 do 24:00. Stejným způsobem se zapojí k celosvětovému happeningu i Nový Bor. „Akci mohou samozřejmě podpořit i jednotlivci, kterým není lhostejná ochrana životního prostředí a klimatu. Doma mohou prožít hodinu při svíčkách, popřípadě si mohou stanovit osobní klimatický závazek,“ podotkla vedoucí odboru životního prostředí na novoborském městském úřadu Jitka Klásková. V Hrádku nad Nisou zhasne 1 110 světelných míst z celkového počtu 1 415 světelných míst.

Pobyt v hernách s blikajícími automaty se podobá peklu, říká bývalá gamblerka

Organizátoři zároveň vyzvali každého, kdo by chtěl pomoct přírodě a klimatu, aby si vybral z dobrovolných závazků, nebo si stanovil vlastní klimatický závazek. „Mohou se třeba jednou týdně stát veganem, omezit jízdy autem, méně létat, uvědoměle nakupovat. V dnešní době jsou důležité obzvlášť závazky související se snižováním spotřeby plynu. Začít využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů, vodu ohřívat sluncem, netopit víc, než je potřeba,“ upřesnila Hana Machů. Zvyšování energetické soběstačnosti a energetické úspory mají několik výhod zároveň. „V krátkodobém horizontu potěší nižší účty za energie, v delším bezpečnější svět v budoucnosti. Obnovitelné zdroje a úspory energie nás ochrání nejen před rozvratem klimatu, ale i před nestabilitou geopolitickou, jak dobře vidíme na dnešní situaci,“ dodala Jitka Martínková z Klimatické koalice.

Českolipan Radovan Plášil se rozhodl vyzkoušet rovnou šest klimatických závazků, mezi nimi důsledné třídění odpadu či omezení jízdy autem na polovinu. To Magdalena z Vratislavic si neplánuje pořídit velkého psa. „Ze závazků jsem si nic nevybral, ale připojím se k akci tím, že si doma uděláme černou hodinku. Zhasneme světla, vypneme elektrické spotřebiče a budeme si povídat při svíčce,“ nastínil plány, jak přispět k ochraně klimatu, Milan Vykoukal z Liberce.

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice, kde se loni zapojilo rekordních 145 obcí či 110 firem a organizací. Svoji účast deklarovalo také 3000 jednotlivců.

Klimatické závazky

Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje

Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii

Vzdám se letu mimo Evropu

Vzdám se letu po Evropě

Stanu se veganem

Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně

Omezím jízdy autem na polovinu

Jeden den v týdnu nebudu jezdit autem

Nepořídím si velkého psa

Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu

Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C

Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)

Jeden den v týdnu budu vegan

Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky

Zavedu třídění bioodpadu