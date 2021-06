Do nejmenšího a notně zchátralého kostela sv. Bartoloměje v Žandově se během Noci kostelů návštěvníci dostali po dlouholetém uzavření vůbec poprvé.

Lákadlem byl především citlivě opravený poutní areál - kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Zrealizovaná I. etapa obnovy odstranila z velké části havarijní stav areálu a navrátila mu jeho barokní podobu. Kompletně byl opraven kostel s částí mobiliáře, zvonice, zrenovovány věžičky ambitů, obnoveny varhany a zvony, zrestaurován hodinový stroj a upraven exteriér. V letošním roce probíhá II. etapa obnovy, která se zaměřuje především na ambity.

Lidé, co přišli, si vychutnali hlas zvonů, individuální i komentované prohlídky, ale i varhanní hudbu v podání profesora Jaroslava Tůmy, který na zdejší vzácný nástroj zahrál díla severoněmecké varhanní školy.

Varhany se rozezněly rovněž v nedalekém kostele sv. Vavřince v Stružnici – Jezvé. Příchozí vyslechli i koncert chrámového sboru Hvězda a komentovanou prohlídku památky. Kostel je významným dokladem barokního umění.Zachoval se do dnešní doby v téměř autentické podobě. Kostel nutně vyžaduje komplexní obnovu, a to jak exteriéru, tak interiéru. Během posledních let se podařilo opravit havarijní krov a střechu kostela a sakristií. V roce 2019 byla zrestaurována křtitelnice.