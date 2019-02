Liberecký kraj - Vynikající podmínky nabízejí lyžařům horská střediska v Libereckém kraji. Stav sjezdovek v Jizerských horách a v Krkonoších vylepšil nový sníh a podle provozovatelů lyžařských středisek by měla rekreanty do hor přilákat i příznivá předpověď počasí.

Lyžování v Bedřichově. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Ota Bartovský

Připraveny pro ně budou svahy a desítky kilometrů běžeckých tras. Střediska nyní hlásí až 140 centimetrů sněhu. V libereckém středisku Ještěd ho na svazích leží v průměru kolem 80 centimetrů. „Jsou jedny z nejlepších podmínek za celou zimu. Mělo by být krásně, tak si myslím, že to bude na lyžování jeden z nejlepších víkendů,“ řekl vedoucí střediska Jakub Čeřovský. Podobně to vypadá v dalších areálech.

„Podmínky jsou vynikající. Připadl krásný prašan, nějakých 25 centimetrů za dva dny, takže sjezdovky jsou luxusně upravené,“ popsala situaci Renata Žalská, mluvčí Spartaku Rokytnice, který je hlavním provozovatelem v Rokytnici nad Jizerou. Ideální podmínky hlásí i středisko v Tanvaldě na Špičáku. „Sněhu máme dostatek, od 60 centimetrů výše,“ poznamenal jeho vedoucí Miroslav Vraný.

Prašan vylepšil podmínky také v Harrachově. Turisty, kteří do oblíbeného rekreačního centra zamíří, čekají upravené sjezdovky i běžecké tratě.

„Podmínky jsou naprosto vynikající. Na sjezdovkách je technického sněhu kolem metru a přírodního sněhu je v Harrachově a okolí 60 až 70 centimetrů,“ řekl náčelník lanovky v tamním areálu Milan Goč.

Pro milovníky běžek bude připravena také Jizerská magistrála. „Bylo to dobré a je to ještě lepší,“ pochvalovala si novou sněhovou nadílku Milena Jelínková, ředitelka Jizerské o.p.s., která oblíbenou běžeckou trasu spravuje. Upravovat se bude i do vzdálenějších míst a nově běžkaři budou moci vyrazit na zkušebně upravený úsek od Mariánskohorských bud k Josefovu Dolu.