K Pohostinství U Vejra po době koronaviru přidala dcera Lucie další podnik, který je sezónní a má název Minivejr. Nabízí tam Waffle dělané podle domácí receptury a moučníky upečené maminkou Eliškou Vejrostkovou, která mimo jiné vede provoz podniku. „Dělám to ráda, srdcem, ale je to náročné, ať už dobou, ale i věkem. Říkám si, že to pro mě představuje zdravý stres, který si dokážu odůvodnit. Je to takový adrenalin,“ podotkla se smíchem paní Eliška.

Práci s těstem vnímá jako terapii. Její den začíná zpracováním těsta na housky, ovocné knedlíky a koláče. Právě housky a koláče peče nejraději. A může se pochlubit tím, že jimi učarovala i českým filmovým hvězdám, například Vlastimilu Brodskému. Strýc jejího manžela je herec Rudolf Jelínek, který byl štamgastem hospůdky a sám manžel si zahrál ve filmu Zlatí Úhoři.

„U hostů mají největší úspěch kynuté borůvkové knedlíky. Na Velikonoce peču na objednávku mazance a na Vánoce cukroví a vánočky. Kromě práce v podniku se snažíme být na akcích, které pořádá město Bělá pod Bezdězem, kde jsme stálí prodejci našich sladkých i slaných dobrot. Dále se snažíme sbírkou finančních prostředků pomáhat psímu útulku Dogsy,“ svěřila se kuchařka a cukrářka.

Usilují o co nejlepší servis, jídlo, sladké dobroty a příjemný zážitek a pohodu. Odlišuje se domácí nabídkou jak české kuchyně či specialit, tak i zdravými moučníky z čerstvého ovoce a zeleniny. Jídelníček tvoří ráno po probuzení, hosté si mohou vybírat přibližně z patnácti jídel. Mimo sezónu zachovali víkendové vaření, které s oblibou navštěvují stálí i noví strávníci, za které jsou moc rádi.„ Mám kolem sebe tým skvělých lidí, kteří mi neskutečně pomáhají tuto práci vykonávat. Bez nich bych to nezvládla a jsem za ně moc vděčná. Samozřejmě i za manžela, podporující rodinu a především naší babičku Helenku, která se mi o sezóně stará o domácnost,“ dodala.

A jak vidí budoucnost? „ Budu vařit, pokud to půjde a já vím, že se jen tak nevzdám. Doma říkám, že až nebudu moct, tak třeba na důchod z hospůdky vznikne penzion. Uvidíme, co přinese čas,“ uzavřela Eliška Vejrostková.

