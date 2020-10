Výjimku budou mít pouze hotelové restaurace pro hotelové hosty a svatební a smuteční hostiny. Zavřít musí všechny hudební, taneční, herní a další společenské kluby a diskotéky.

Na tvrdá pravidla se přichystali po jarní zkušenosti manželé Šemberovi, kteří v Novém Boru – Arnultovicích provozují oblíbenou Hospůdku Štěstí. „Naši stálí hosté se už také ptali. Budeme vařit dál, ale na objednávku, menu bude na internetu a Facebooku, lidé si k nám přijdou s jídlonosiči nebo dostanou oběd do krabičky. Pokrmy také na přání rozvezeme až domů, ale jen po Novém Boru,“ popsala plán Gabriela Šemberová.

Od středy zavede výdejní okénko a facebookový jídelní lístek Restaurace La Plaza naproti novoborské radnici nebo také Restaurace Huť na třídě TGM v Novém Boru, která je unikátní tím, že zde až dosud mohli hosté během jídla sledovat skláře při práci.

„Zítra zahajujeme rozvoz a prodej z okénka, a to s omezeným personálem. Očekáváme minimální tržby. Bohužel netušíme, jaké kompenzace stát připraví, zda by nebylo lepší na čas zavřít, jak postupovat v personálních otázkách. Výrazné zlepšení situace v nejbližším půlroce nečekáme. Na konci týdne může už zase být vše jinak,“ uvedl jednatel restaurace Viktor Novotný.

Tápou i jiní. „Po jasných pravidlech jsme se ještě nedopídili. Jsme sice kavárna, ale také pražírna kávy. A v tom, co bylo vyhlášené, je to zaobalené do pojmu restaurace,“ konstatoval v centru České Lípy kavárník Ladislav Kyndl. Osobně si myslí, že opatření jsou hodně přehnaná a oficiální informace nadále chaotické. „Obavy samozřejmě máme velké, nevíme, jak dlouho ta tvrdá opatření zůstanou v platnosti. Nejspíš jen tak brzy neskončí,“ řekl Kyndl.

Situace je stejná v celém kraji

Nevědí ani liberečtí provozovatelé restaurací a barů. „Je to velký zmatek a nepřipravenost vlády. Respektuji to, že jsou lidé nemocní a umírají, ale opatření vlády mohou být pro nás likvidační. Celý letošní rok je pro nás kritický. Na jaře jsme se zadlužili s tím, že jsme předpokládali, že podzim bude lepší a doženeme ztráty.

Teď ale budu rád, když zaplatíme to, co musíme,“ řekl Deníku Roman Dobeš, který provozuje oblíbené Stereo café v dolním centru Liberce. „Jsme na situaci relativně připravení, i když pořádně nevíme, co nás čeká. Včera jsme naposledy měli otevřené výdejní okénko. Co bude v dalších dnech, zatím nevíme,“ poznamenal Dobeš.

Na take-away režim, kdy si lidé jídlo berou s sebou nebo si ho nechají dovézt kurýrní službou, spoléhají také ve vegetariánské restauraci Ánanda. „Na jaře jsme si ten systém fungování vyzkoušeli a od středy na něj opět najedeme. I tak jsme ale asi na deseti procentech normálních tržeb. Pokles je to dramatický.

Ztrátu vytváří také fixní náklady, které musíme platit. Chybějící peníze tak dávám ze svého,“ sdělil majitel Karel Schreiber. Dodal, že další významnou ztrátou jsou čerstvé suroviny s krátkou dobou trvanlivosti. „Musíme je vyhazovat nebo prodávat za sníženou cenu zaměstnancům. Zároveň musíme menší poptávce přizpůsobit počet lidí, kteří tu teď budou pracovat,“ vysvětlil Schreiber.