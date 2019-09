Šance k uskutečnění vlastních nápadů se podnikavým lidem nyní naskýtá v někdejší konírně a dalších prostorách sídla Valdštejnů uprostřed Doks. Tamní radnice nabízí k pronájmu bývalé hospodářské budovy zámku. Město u Máchova jezera zámek vlastní od roku 2013 a postupnými kroky provádí jeho celkovou rekonstrukci. Ta se chýlí k závěru a na přelomu nového roku zde město slibuje otevřít informační centrum, knihovnu a městskou galerii. Přesune sem i muzeum Čtyřlístku. Od června pak plánuje brát turisty na nový prohlídkový okruh věnovaný někdejším majitelům panství, rodu Valdštejnů.

„Už nyní je areál zámku využíván k pořádání různých kulturních akcí města,“ upozornila starostka města Eva Burešová. Od otevření zámku široké veřejnosti si slibuje, že do zámeckého areálu začne proudit mnohem více turistů, než tomu zatím bylo při výjimečných událostech. „Nejen v letní sezóně, ale i v průběhu celého roku,“ doplnila Burešová.

Pronájem, který město nabízí, se týká objektů, jež byly v minulosti součástí hospodářského dvora v severovýchodní části zámeckého parku a v jižní části dvora. Jak upřesnil vedoucí odboru rozvoje města a majetku Jiří Samšiňák, jde o stáje pro koně, chlévy pro domácí zvířata a ovčín. „Na chlévy navazovaly stodoly se širokými vraty a prostornými půdami. V jižní části dvora byly budovy přizpůsobeny pro bydlení a správu dvora a v nich se nachází také černá kuchyně s chlebovou pecí,“ popsal. Dvůr vznikl pravděpodobně už v období renesance a byl postupně přestavován. „Stavební stav těchto budov je v různém stádiu zanedbanosti,“ sdělil Samšiňák.

Po dohodě radnice zájemcům zajistí prohlídku areálu a na požádání poskytne podrobnější zaměření jednotlivých částí a posudek ekologické zátěže.

„Bývalá konírna je nejvýznamnější a nejzachovalejší budovou bývalého hospodářského areálu a má neobyčejnou architekturu. Jsem velmi ráda, že se nám i tento objekt podařilo získat do vlastnictví města a zachránit to, co nám z kdysi tak krásného hospodářského areálu Valdštejnů zůstalo,“ prohlásila starostka. „Rádi bychom našli investora, který by přišel s nabídkou využít a zhodnotit pro město pozemky a budovy něčím zajímavým, co dobře doplní záměry využití zámku a parku,“ dodala.

Zámek město získalo od Libereckého kraje, ale zašlé hospodářské budovy Doksy vykoupily až následně. Spolu s pozemky, které tvoří zámecký areál a k zámku neodmyslitelně patří. „Nedovedu si představit, že by tyto budovy mohly zmizet, či je měly nahradit stavby jiného rázu. Osobně bych si moc přál, aby se v zámeckém areálu objevila možnost dobrého stravování a ubytování,“ komentoval záměr pronájmu radní a ředitel městské kulturní organizace Petr Hozák.

Podle jeho názoru by zde mohla vzniknout například zámecká restaurace s možností ubytování, která by dotvořila kompletní turistickou nabídku a vzájemně by si tyto dva provozy dokázaly pomáhat v rozvoji.

Co by však mohlo být podle Hozáka ještě větší přidanou hodnou, je záměr, který by dokázal přirozeně navázat na zámek a historii města. Ten by pak tvořil se zámkem kompletní produkt cestovního ruchu a navíc by dokázal sám o sobě přilákat další cílovou skupinu návštěvníků. „A protože jsem muž a milovník piva, velice se mi líbí myšlenka vlastního dokského pivovaru. Když udělil císař a král Karel IV. privilegia našemu městu, patřila mezi ně i možnost vaření piva, čehož bych se držel,“ poznamenal radní.

Podrobné informace o záměru pronájmu jsou na webových stránkách města. Své návrhy mohou lidé podávat do 4. listopadu 2019.