Výjimečně bez dopadu na plynulý provoz a dopravní omezení ukončili v České Lípě stavbaři několikaměsíční rekonstrukci odvodňovacího systému 726 metrů dlouhé estakády u řeky Ploučnice převádějící silnici I/9.

Stavbaři opravili odvodňovací systém estakády | Foto: ŘSD

Dana Zikešová z Týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) uvedla, že zhotovitelem opravy v hodnotě 25,5 milionů korun byla společnost SaM silnice a mosty. „Stavební práce jsme zahájili v říjnu minulého roku a dokončili letos v dubnu. Došlo zde k výstavbě dvou nových retenčních nádrží s odlučovači lehkých kapalin o celkové kapacitě 197 m³ a k výstavbě propojení mezi retenčními nádržemi a vodotečí,“ sdělila Zikešová.

Jak zároveň avizovala, léta odkládanou opravu samotného mostu ev. č. 9-053 plánuje ŘSD zahájit tento rok na podzim. V nejbližších dnech zahájí výběrové řízení na zhotovitele stavby, přičemž jedním z kritérií je i termín realizace v co nejkratší možné době. „Rekonstrukce bude probíhat dvě stavební sezóny za částečné uzavírky. Během sezóny zde bude kyvadlový provoz řízen semafory,“ informovala Dana Zikešová s tím, že pro nákladní vozidla nad 40 tun dopravně značená objízdná trasa přes Zákupy, Božíkov a Jestřebí. Během zimní technologické přestávky zde bude veden obousměrný provoz v režimu 1+1 pro všechna vozidla.

Fakt, že liberecké Ředitelství silnic a dálnic chystá v České Lípě v letošním roce zahájit další opravu na páteřní komunikaci I/9, potvrdila i starostka města Jitka Volfová. „Po opravě propustku poblíž osady Lada, která začala 3. dubna a trvat by měla do konce června letošního roku, se ŘSD chystá opravit most 9 – 053, tzv. estakádu, a navázat na část, která byla opravena před zhruba pěti lety nad Moskevskou ulicí,“ uvedla českolipská starostka.