Že nerostou? Ale kdeže! Tradiční podzimní událost, kterou pořádá Ekoporadna Orsej působící při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, předvede zájemcům doslova houbařské poklady. Výstava hub Libereckého kraje se uskuteční v ambitu českolipského muzea od pátku 16. do neděle 18. září. Odstartuje ji páteční pásmo pro žáky mateřských a základních škol, pro které si organizátoři připravili bohatý program.

„Budeme s dětmi skládat houbu z papíru a při tom se dozvědí celou řadu zajímavých informací. Zároveň jsme připravili doprovodná stanoviště s činnostmi v houbovém stylu,“ přiblížila program koordinátorka výstavy Kateřina Ledvinová.

Muzejní ambit tak třetí zářijový víkend zaplaví živé houby. Kdo se chtěl aktivně zapojit, mohl v týdnu před výstavou nosit vlastní úlovky. „Zájemců se našlo sice pár, ale o to zajímavější se k nám dostaly kousky. Ať už jde o žampión císařský či sírovec žlutooranžový,“ dodala Ledvinová.

Na sobotu si připravili organizátoři mykologickou poradnu. Na zvídavé dotazy bude odpovídat od 13 do 16 hodin mykolog Martin Kříž, který pomůže i s určením konkrétních druhů. „Návštěvníci se mohou těšit na pestrý sortiment druhů z široké oblasti Českolipska, kde budou zastoupeny zejména běžné druhy, s jejichž určením si houbaři často nejsou jisti,“ podotkl.

Podle Kříže se v poslední době každá houbařská sezóna liší. Například loni se místy velmi vydařilo léto a naopak byl mimořádně slabý podzim. A letos je to naopak. Až do září nerostlo téměř nic a nyní se to houbami hemží ve většině krajích. K nejvydatnějším oblastem z hlediska sběru jedlých hub patří na Českolipsku rozsáhlé, převážně jehličnaté lesy v okolí Doks, Bezdězu a Mimoně, ale také například i Lužické hory. „V podstatě kdekoli může houbař slavit úspěchy, pokud zná "dobrá" místa nebo mu přeje štěstí,“ doplnil Kříž.

Vstup na výstavu i doprovodný program je zdarma. „Všichni, kteří sbírají jen houby s hnědou hlavou a nepouštějí se do experimentů, budou překvapeni, jaké všechny druhy hub, které často v lese jen míjejí, jsou jedlé,“ dodala krajská náměstkyně pro kulturu Květa Vinklátová.