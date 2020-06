Na své návštěvníky čekal letos hrad Lipý o něco déle než obvykle. Novou sezónu většinou zahajuje už v březnu. Letos své brány otevřel kvůli koronaviru až 26. května.

Zahájení sezony na Vodním hradě Lipý v České Lípě. | Foto: Deník / Jiří Čejka

Pracovníci hradu zvou návštěvníky na další sezónu plnou klasických prohlídek i kulturních akcí. Hrad můžete navštívit od úterý do neděle v čase od 9:00 do 17:00. Ke změně došlo v nedělní otevírací době, která byla pouze od 13:00 do 17:00 hodin. Jediným dnem, kdy bude hrad Lipý uzavřen, zůstane pondělí.