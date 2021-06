Kvůli platným nařízením se lidé v poslední době museli na hradě Lipý spokojit s individuální prohlídkou a místo živého průvodce jim musel stačit papírový. To se ale mění.

Českolipský Vodní hrad Lipý. | Foto: Deník/Petra Hámová

Od středy 2. června se návštěvníci hradu i Centra textilního tisku mohou těšit na prohlídku v plném rozsahu. V případě hradu to znamená pro návštěvníky možnost navštívit i historické interiéry a hradní sklepení. V případě Centra textilního tisku to bude praktická ukázka potiskování textilu. Do prohlídek se tedy znovu zařadí části, které se v rámci prohlídek individuálních realizovat nedaly.