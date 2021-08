Turistická sezóna je v plném proudu, kasteláni hradů a zámků v Libereckém kraji si však zoufají. Památky totiž hlásí propad návštěvnosti. Přesto tu pro lidi mají připravený bohatý program.

O tisíce méně návštěvníků míří letos na památky v kraji. V některých případech je návštěvnost ještě menší než v loňském roce, který také poznamenal covid. „Jednoznačně nám chybí zahraniční turisté, kteří ve vybraných objektech tvořili značnou návštěvnickou skupinu. Například Poláci jezdili rádi na hrad a zámek Frýdlant,“ sdělila krajská mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová.

Naopak značný zájem je o památky bez průvodců, tedy o hrady jako Trosky či Bezděz. „Hojně navštěvované jsou také areály, jako je například sychrovský zámecký areál s parkem nebo kukský areál,“ vypíchla Bidlasová. Právě Sychrov třetí srpnovou sobotu už po jedenadvacáté ovládnou Skotové a po celý den tu budou probíhat tradiční skotské hry.

V návštěvnosti se odrazila i povinnost nošení respirátorů během prohlídek. Podle zákupského kastelána Vladimíra Tregla vládní opatření vytvořila lidem v hlavách chaos. „Volají a píšou nám lidé, zda prodáváme testy, aby si je přímo před námi udělali, neboť mají strach, že by se jinak nedostali na prohlídku. Jenže takových, co se dopředu zeptají, co a jak, je pouhý zlomek,“ popsal situaci Tregl. Řada návštěvníků se spokojí s prohlídkou exteriéru a blízkého okolí a na samotnou prohlídku vnitřních expozic nedorazí. „Zvláště staří lidé se nechtějí dusit ve vedru v respirátorech,“ doplnil kastelán.

S podobným přístupem příchozích se setkali i na Bezdězu. Místo prohlídky se jdou samostatně projít po areálu. „U nás argumentují, že jsou v přírodě, a proto šli na hrad, aby se nemuseli ničím omezovat. Pravidla jsou ale přesto daná a musíme je stále respektovat,“ zdůraznil místní kastelán Kamil Seidl.

Pokles ve statistice návštěvnosti je patrný i na hradě Grabštejn. Snížil se i počet objednaných zájezdů a příměstských táborů. „Částečně za tím vidím i probíhající rekonstrukci malého nádvoří. Veřejnosti je nepřístupná věž, která bývala oblíbeným cílem těch, kteří neměli čas nebo nechtěli jít na prohlídku,“ řekla kastelánka Věra Ozogánová. Zájemci mohou jako alternativu absolvovat přibližně dvacetiminutovou prohlídku kaple svaté Barbory. „Nějaká nedorozumění řešíme ojediněle. Nestává se u nás, že by povinnost nošení respirátorů byla důvodem, proč na prohlídku nejít,“ osvětlila Ozogánová.

To na Hrubém Rohozci, kde řemeslníci renovují římsy, plechy, svody a okapy na vnitřním nádvoří zámku, patří roušky k diskutovaným tématům. „Setkáváme se s tím denně v pokladně zámku. Spousta návštěvníků rovnou řekne, že si raději počkají na normální provoz, kdy jim bude dovoleno vstupovat do interiéru bez roušek. Osobně vnímám, že strach z nemoci covid-19 je podstatně menší než nepohodlí, které roušky skýtají,“ zamyslel se kastelán Jiří Holub.

Kasteláni hradů a zámků v Libereckém kraji přesto nelenili. V zákupském zámku probíhají vedle klasických prohlídek i noční kostýmované či speciální s kastelánem. „Do kulturních akcí, které je potřeba dlouhodobě plánovat, jsme se nepouštěli. Bojíme se, že vynaložené finance, čas a energie by mohly přijít vniveč,“ podotkl Tregl.

Na Grabštejně už tento víkend, tedy 7. a 8. srpna, proběhne řemeslný jarmark, který nabídne program pro celou rodinu, od šermířů přes interaktivní řemeslné stánky až po pohádku pro děti. „Prázdniny zakončíme poslední srpnovou sobotu nočními prohlídkami na motivy staré pověsti z Lužických hor Jak pán na Grabštejně loupežníky vyhnal,“ nastínila program Ozogánová.

O druhém srpnovém víkendu se uskuteční na Bezdězu představení Valdštejnova smrt a předvede jej šermířsko-divadelní skupina Bibus Spiritus. „A kdo by si chtěl zastřílet z luku či kuše, může k nám zavítat hned následující víkend,“ uzavřel Seidl.