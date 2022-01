Doplnil, že na hřbitovech na území Libereckého kraje bylo fotograficky zdokumentováno a zaevidováno celkem 10 052 německých hrobů, což je průměrně 62 německých hrobů na jeden krajský hřbitov. „Jejich stav je velké většině možné označit za havarijní, zčásti vlivem dlouhodobé neúdržby, zčásti i kvůli vandalství. Žádnou výjimkou nejsou hroby vykradené, otevřené a zcela rozbité, ale stejně tak hřbitovy, které byly německých hrobů zbaveny zcela. Zaevidovány byly i hřbitovy ve velmi havarijním stavu, s pozůstatky náhrobků a zbytků mnohdy i otevřených hrobek,“ popsal stav pohřebních míst Děd.

Konkrétně na českolipsku jde podle něj o pozůstatky hřbitova Častolovice, Lada u České Lípy, Hostíkovice, Horní a Dolní Světlá, Taneček, Lindava u kostela, či zlikvidovaný hřbitov u obce Naděje. V okrese Liberec pak spolek dohledal zbytky náhrobků ve Starém Harcově, u obce Panenská Hůrka. Zcela zničený hřbitov se nachází nedaleko obce Postřelná a u Srbské zase našli velké množství zdevastovaných náhrobků. Na Jablonecku jsou ve velmi špatném stavu zbytky hřbitova v Jindřichově nad Nisou, u Karlova, v obci Rádlo nebo v Loučné nad Nisou. V okolí Semil pak spolek zdokumentoval bývalý hřbitov v okolí hřbitovní kaple u kostela sv. Stanislava v Loukově. Fotky a další dokumentaci najdou zájemci na stránkách www.cimiterium.cz.

O tom, že je na hřbitovech stále co objevovat a pro spoustu lidí jsou nejen místem, kde si zavzpomínají na své příbuzné, ale také se mohou dozvědět něco o místní historii, svědčí třeba nedávno vydaná kniha s názvem Liberecká pohřebiště. Za jejím vznikem stojí Michal Maršík, který na knize začal pracovat před deseti lety. „Vždy mě fascinovalo umění náhrobku a chodil jsem po hřbitovech je fotografovat,“ vysvětlil Maršík, který narazil také na spoustu německých hrobek v katastrofálním stavu. „Je to typické pro celé Sudety a s katastrofálním stavem německých hrobek se setkáváme téměř v každém pohraničním městě. Odsunuli jsme německé obyvatelstvo, využíváme jejich domy, ale na hrobky už nám nezbývá pomyšlení. Přitom těm, co v nich leží, můžeme být vlastně vděční za současný svět a myslím, že jejich náhrobky by zasloužily jistou péči,“ řekl tehdy Maršík Deníku.

V posledních letech se ale objevují čím dál častěji projekty, které na neutěšený stav hrobů a hrobek v kraji upozorňují nebo se ho snaží zlepšit. Ve Frýdlantě se toho před pár lety chopili místní studenti, kteří na městském hřbitově uspořádali několik brigád a zmapovali na 250 chátrajících hrobek po méně či více významných rodácích. Tehdejší deváťáci Základní školy ve Frýdlant se nechali strhnout nápadem učitelky dějepisu a němčiny Lucie Zralé. Jejich databáze navíc pomohla ke kontaktování pozůstalých v Německu, Švýcarsku a Rakousku.

Kromě toho se ale žáci 9.A rozhodli, že nebudou čekat na eventuální zájem pozůstalých v zahraničí a staré neudržované hrobky upravili. „Doufám, že přijdou nějaké zpětné vazby z Německa. Projekt by pro mě splnil očekávaní v momentě, kdyby se přihlásili pozůstalí s tím, že buď se o hroby chtějí postarat, nebo respektují adopci jednotlivých hrobů ze strany Čechů, kteří by se o ně starali a hroby tak dále nechátraly," uvedla tehdy pro Deník Lucie Zralá. První ohlasy z Německa na sebe nenechaly dlouho čekat. Jako první se ozvala příbuzná Josefa Kubasty, který než zemřel v roce 1916, zastával funkci městského lékaře a byl také mecenášem, díky jehož pomoci vznikla kašna pod sochou Alberchta z Valdštejna. Další příbuzný, jehož dědeček provozoval ve městě železářství, přijel do Frýdlantu osobně a poděkoval dětem za jejich práci.

Část zapomenuté historie nedávno připomnělo také Muzeum ve Višňové, které v rámci putování za zajímavostmi obce představilo lidem zajímavý náhrobek u kostela sv. Anny na Andělce. Šlo o hrobku rodiny Stoneových, která přišla na Frýdlantsko z Británie.

„William Stone se na dostizích v Británii seznámil s hrabětem Clam-Gallasem, majitelem Frýdlantského panství a hrabě mu nabídl místo na panství. William i se svou manželkou Caroline Colleshow odešli do Čech, na panství poté pečoval o 140 hraběcích koní. Jejich syn, Charles Stone, si roku 1866 pronajal lenní statek na Andělce a rodina silně ovlivnila život v obci,“ popsalo podrobnosti muzem. Právě tato hrobka je dobrým příkladem, kdy se podařilo v kontaktu s pozůstalými, podařilo místo jejich odpočinku opravit.

„V roce 1998 jsem se cestou kulturní atašé velvyslanectví ČR tehdy ještě v Bonnu dozvěděla o sestrách, starších dámách, které hledají hrob svého předka Williama Stona na Frýdlantsku. Tuším že Maruška Matušková mi řekla o tomto hrobě. Asi v roce 2000 jsem se s paní Gunthild Jouili a její sestrou setkala, byly jsme se podívat na Andělce, písmo na náhrobním kameni bylo téměř nečitelné. Spolu s Květou Vinklátovou jsme tam tehdy plely a čistily,“ popsala průběh Blažena Hušková. Dodla, že právě pozůstalí pak financovali opravu náhrobních kamenů.

„Skvělou restaurátorskou práci odvedla Vanesa Trostová. Oprava náhrobních kamenů byla dokončena v loňském roce. Paní Gunthild jsem na Andělku doprovázela několikrát, naposledy v roce 2019,“ doplnila Hušková s tím, že bylo by pěkné upravit celé hrobové místo včetně kovaného plůtku. „Uvidíme, co přinese budoucnost..,“ dodala. To se nakonec týká i všech dalších opuštěných hrobů a hrobek v kraji.