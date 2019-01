ČESKÁ LÍPA - Dotazovaní ředitelé základních škol již mají či chtějí mít na hřištích dozor.

Ilustrační foto | Foto: Grzegorz Klatka

Na to, zda se na hřištích při základních školách na Českolipsku nedějí nepravosti a na chování jejich návštěvníků již dohlíží a nebo by v blízké době měly dohlížet pověřené osoby.

Na chování dětí na školním hřišti v Jablonném v Podještědí dohlíží buď školník nebo stálá služba čítající dva členy, kteří se ve službě střídají. „Tito lidé jsou zde v době provozu hřiště, to znamená od dubna do října a dohlíží na to, aby bylo všechno v pořádku,“ řekl ředitel základní školy v Jablonném v Podještědí Jindřich Dráb. Podle jeho slov funguje toto opatření jako dobrá prevence. Na plochu denně přichází řada dětí, a to jak samostatně, tak v doprovodu trenérů sportovních zájmových kroužků.

Obdobný dozor by si přálo i vedení Základní školy 28. října v České Lípě. „V současné době v areálu není nikdo, kdo by dohlížel na chování dětí. Navíc je to otevřené sportoviště, kam chodí děti ze sídliště a některé z nich ničí sportovní náčiní, které je majetkem zřizovatale školy, tedy města Česká Lípa,“ uvedl ředitel školy Libor Šmejda. Škola udržuje v rámci přiděleného rozpočtu i přes poměrně časté nájezdy vandalů sportovní areál v takovém stavu, aby byl bezpečný pro využívání všemi zájemci jak z řad široké veřejnosti, tak z řad školní mládeže.

„Rádi bychom se společně s městem Česká Lípa podíleli na tom, aby na hřišti existoval trvalý správce a dohled. Chtěli bychom hlídače, pokud by město přispělo na pořízení potřebného zázemí pro tuto osobu,“ vyjádřil své přání Libor Šmejda.

Další sportovní plochou, kde by stálá hlídací služba pomohla zajistit jeho bezpečný provoz je areál Základní školy Sever. „Naše hřiště je určeno jen pro školní děti, ale v současné době neodpovídá jeho stav pravidlům pro bezpečný provoz a tudíž je právě z tohoto důvodu uzavřeno. Každopádně případný hlídač je naprostou nutností,“ připojil se ke svému kolegovi ze ZŠ 28. října ředitel školy Pavel Černý. Sportovní areál by měl podle jeho slov projít nutnou rekonstrukcí za přispění města a jednou z podmínek pro to, aby se mohla uskutečnit je také to, aby byl na hřišti zajištěn stálý dozor. Kdy a jestli bude zajištěn, je otázka. A co na to říká místostarosta České Lípy Tomáš Vlček, který má oblast školství na starost?

„Mzdový náklad na správce hřiště je stejný jako náklad na jakéhokoli pedagogického nebo nepedagogického zaměstnance školy. Platy na tyto zaměstnance jdou z prostředků státního rozpočtu, Ministerstva školství ČR, a jsou na jednotlivé školy rozdělovány podle normativní metody – dle počtu žáků na školách. S tímto přiděleným objemem finančních prostředků na platy zaměstnanců škola sama disponuje,“ uvedl místostarosta.

Město hodlá podle jeho slov najít způsob, jak školám pomoci. Připravuje žádost o dotaci z evropských fondů. Získané prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s provozem hřišť. Z těchto prostředků pak bude možné uhradit mzdové prostředky na správce.