V pondělí 23. září se v českolipské bazilice Všech svatých v České Lípě představí Noah Bendix-Balgley, americký rodák, který vedle sólové dráhy zakotvil na postu koncertního mistra „nejlepšího orchestru světa“ – Berlínské filharmonie.

Jste především koncertním mistrem Berlínské filharmonie. Kudy vedla vaše kariérní cesta ze severokarolínského Asheville do Berlína? Jaké klíčové okamžiky vám pomohli dostat se na snovou pozici koncertní mistra u „nejlepšího orchestr na světě“?

Máte pravdu, mé místo u Berlínské filharmonie jako první koncertní mistr je skutečně splněným snem. Když jsem studoval, vůbec bych si nepomyslel, že bych mohl skončit na této pozici. Ale cítil jsem, že tvrdě pracuji a že mám štěstí na skvělé učitele a pedagogy. Na housle jsem začal hrát ve čtyřech letech v Americe. Rychle jsem si je zamiloval, a to mě motivovalo ke cvičení a zlepšování se už v dětském věku. Konzervatoř jsem studoval jak v Americe tak v Evropě na Mnichovské konzervatoři. To mi umožnilo poznat různé styly hry a přístupy k hudební interpretaci. Během svých studentských let jsem prošel mnoha houslovými soutěžemi a měl jsem také příležitost zahrát si spoustu komorní hudby, zejména v kvartetu. Právě soutěže pro mě byly velkou výzvou k neustálému zlepšování se a jako houslistu mě nastartovaly. Komorní hudba mě naučila hudební spolupráci a vedení v hudbě. Konečně pozice koncertního mistra je velice přitažlivá zejména díky příležitosti ovlivňovat ansámbl svojí hrou a rozvíjet hudební leadership. Měl jsem to štěstí, že se mým prvním hudebním působištěm stal Pittsburský symfonický orchestr, jeden z nejlepších orchestrů v Americe. A když přišla příležitost v podobě konkurzu k Berlínským filharmonikům, nepředpokládal jsem, že bych opravdu měl šanci uspět! Ale připravil jsem se a snažil jsem se hrát, jak nejlépe umím a užit si tuto příležitost. A když se věci podařily a já tu pozici získal, bylo to pro mě úžasné překvapení!

Jak těžké je kombinovat orchestrální a sólovou kariéru? Máte dost času uskutečňovat své soukromé hudební plány vedle orchestrálních povinností?

Mám to štěstí, že jsem celkem flexibilní, neboť Berlínská filharmonie má celkem tři koncertní mistry. Rozdělujeme si mezi sebou rovnoměrně sezónu tak, aby vždy alespoň jeden z nás byl s orchestrem v Berlíně. Ostatní se pak mohou věnovat jiným záležitostem kdekoli jinde. Takže když nejsem s orchestrem, mám čas na své sólové a komorní projekty. Tento mix mi velmi vyhovuje a je zajímavý.

Mimoto jste členem multižánrového septetu Philharmonix. Jaké hudbě se s ním věnujete?

Většina členů Philharmonixu normálně hraje v Berlínské nebo Vídeňské filharmonii. Když se sejdeme, hrajeme jakoukoli hudbu, kterou si nemáme možnost zahrát v orchestrech! Nové aranže klasické hudby, jazz, pop, cikánskou hudbu… cokoli co si opravdu chceme zahrát. Aranže si připravujeme sami, takže Philharmonix je opravdu něco našeho vlastního.

Vaši velkou láskou je židovský klezmer, že? Čím to je? Je to dáno vaším původem, nebo se vám prostě tento typ hudby líbí?

Klezmer miluji. Vyrůstal jsem v této hudbě, protože můj otec byl tanečník a taneční pedagog a vědecky se specializoval na tradiční jidiš tance. Takže tuto hudbu jsem poslouchal už jako malý kluk a vyrůstal jsem ve společnosti židovských muzikantů. Je to tak životem pulsující, vzrušující hudba a když ji hraji, mohu používat zcela jiný styl než při klasické hře na housle. Člověk musí improvizovat, a to je vždy zábavná výzva. V poslední době se věnuji tomu, abych dostal klezmer na klasická koncertní podia. Klezmeru se věnuji i s Philharmonixem a také jsem v roce 2016 složil klezmerový houslový concert “Fidl-Fantazye”, který už jsem několikrát provedl s různými orchestry.

Na festivalu Lípa Musica vystoupíte společně s koncertním mistrem České filharmonie, Josefem Špačkem. Kdy začala vaše spolupráce a co pro vás znamená?

Josefa znám celou řadu let a velmi obdivuji jeho hru na housle. Poprvé jsme se potkali na mezinárodní hudební soutěži. Ani jeden z nás tehdy bohužel nevyhrál, ale záhy na to jsme získali svá první místa jako koncertní mistři – Josef v České filharmonii, já v Pittsburgu. Josef je skvělý muzikant a houslista a já se zájmem od té doby sleduji jeho kariéru.

Už jste spolu někdy vystoupili společně na koncertním pódiu, nebo bude vaše vystoupení v České Lípě premiérou? Jak se těšíte?

Už jsme spolu hráli na jednom komorním festivalu a velmi jsme si to užili. Už tehdy jsem uvedli Ysaÿe, kterého představíme i na Lípě Musice. Na naši spolupráci s Josefem se opravdu moc těším a stejně tak na to, že představíme zajímavé kusy pro dvoje housle, které nejsou publiku až tak známé…