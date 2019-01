Liberecký kraj /ROZHOVOR/ – S vítáním nového roku přišla také každoroční předsevzetí. Jedním z nejčastějších je dieta. Čeho se vyvarovat a čeho se naopak držet, přiblížila v rozhovoru nutriční terapeutka Romana Davidová ze Světa zdraví Harmonie v Jablonci nad Nisou.

Stprávná životospráva, dieta, hubnutí. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/ Marta Myšková

Jak sama říká, je spousta faktorů, které ovlivňují, zda zhubnete, či ne. Záleží na pohlaví, věku, krevní skupině, sportovních aktivitách nebo metabolickém typu. To, že je v módě například raw-food stravování či sacharidové vlny, nehraje roli. „Zapomeňte na to, co je in, a poraďte se s odborníkem, jaký jídelníček vám nejlépe padne,“ říká Romana Davidová.

Jaké jsou trendy ve stravování? Lidé se občas řídí i tím, co je právě moderní.

Ve stravování to nelze takto brát. Základem jsou zdravé stravovací návyky, které je zapotřebí si udržet dlouhodobě, proto nedoporučuji vyhledávat, co je in ve výživě. Každý by měl vědět, co mu vyhovuje a co nikoli, než si „nabourávat“ metabolismus určitými doporučeními, která nevyhovují každému a také na každého nemusí zafungovat.

Jak se vyvarovat neoblíbenému jo-jo efektu a proč k němu tak často dochází?

Vyvarovat se tomu můžete, pokud se budete správně stravovat a nebudete vyhledávat diety. Bude-li se člověk stravovat dlouhodobě správně, není potřeba, aby držel diety vedoucí k následným jo-jo efektům. Jo-jo efekt je výsledkem nevhodných výživových opatření. Většinou je to až extrémní změna od původních zvyků, kdy se lidé rozhodnou pro režim, u kterého dochází k nedostatečnému pokrytí živin, což po ukončení režimu vede k následnému jo-jo efektu.

Upřednostňujete tedy zdravé stravování před dietami?

Základem je opravdu strava vhodná pro konkrétního člověka přizpůsobená jeho dennímu režimu a životnímu stylu. Nelze, aby se všichni stravovali stejně. Proto jsem také ráda, že jídelníčky klientům sestavuji na základě komplexní nutriční typologie. Je to perfektní nástroj pro určení individuálního stravování pro každého. Klient poté ví, jaký způsob stravování je pro něj nejvhodnější a které potraviny jsou pro něj vhodné a nevhodné. Lidem to pomáhá vystoupit z bludného kruhu hledání různých diet a směrů. Po zafixování správných stravovacích návyků u člověka dochází k celkové změně životního stylu. Změnu ve stravování pak nevnímá jako omezující dietu na určité období, ale jako trvalou změnu.

Lidé chtějí zhubnout většinou po Vánocích. Zaznamenáváte ve vašem centru více klientů než přes rok?

Ano, jakmile si lidé dají novoroční předsevzetí, tak to v práci poznávám. Další vlnu očekávám například i před létem, kdy se bude blížit plavková sezona.

Která věková kategorie má o hubnutí největší zájem?

Nejčastěji chtějí zhubnout ženy okolo čtyřiceti let.

Lze vyčíslit procenty úspěšnost, s jakou vaši klienti dosahují svých cílů?

Procentuálně vám odpovědět nedokážu. Pro mě je ale největší úspěch spokojený klient.