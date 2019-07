18. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica uvede i v letošním roce tradiční prolog zasazený do ruin klášterního kostela v saské Oybině. Jeho protagonistou bude úspěšné mladé violoncellové kvarteto Prague Cello Quartet, jehož popularita stále roste.

Prague Cello Quartet. | Foto: archiv Prague Cello Quartet

„S ohledem na to, že zájem publika o tento koncert přesáhl kapacity prostoru, přidáváme druhé vystoupení, které se uskuteční ve stejný den, tj. v pátek 23. srpna od 22 hodin na stejném místě,“ říká mluvčí festivalu Lucie Johanovská. V případě nepříznivého počasí bude koncert přesunut do prostor horského kostela v podhradí. Cena vstupenky na tento koncert zůstává 450 Kč a v prodeji jsou ve festivalové pokladně, která bude v letních měsících otevřena každé pondělí a středu od 15 do 18 hod., online na www.lipamusica.cz, v prodejní síti Colosseum Ticket nebo přímo v informačním centru v Oybině.