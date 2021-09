Rocková kapela z Valašského Meziříčí působí na české hudební scéně od roku 1983. Vznikla pod vedením zpěváka a kytaristy Petra Fialy a trvalo osm let, než z Moravy vyplula nenápadná nahrávka Made In Valmez. Od svého vzniku kapela vydala 15 dlouhohrajících desek. Mňága a Žďorp patří mezi nejvýraznější hudební kapely české porevoluční éry.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.