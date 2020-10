Turistické informační centrum v Novém Boru začíná kvůli současné koronavirové situaci a souvisejícím vládním opatřením poskytovat služby v omezené otevírací době.

Turistické informační centrum. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Nově je otevřeno v pondělí od 9 do 14 hodin, ve středu od 12 do 17 hodin, v pátek od 9 do 14 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Mimo uvedenou otevírací dobu jsou pracovnice informačního centra připravené poradit prostřednictvím telefonního čísla 487 726 815 nebo na e-mailu tic@novy-bor.cz, a to každý všední den od 9 do 17 hodin.