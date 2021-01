Konverzace při chutném jídle a sklenička či dvě na spláchnutí v příjemném restauračním prostředí patří k požitkům minulosti. Aktuálně má řada podniků zavřeno, popřípadě nabízí jídlo s sebou prostřednictvím výdejního okénka. Na podporu podnikatelů vznikla iniciativa Chcípl PES. Zapojily se do ní i podniky z Libereckého kraje.

Iniciativa chystá na sobotu 23. ledna protestní akci v podobě znovuotevření provozoven. Podle organizátorů totiž vláda likviduje malé živnostníky a podnikatele na úkor nadnárodních korporací. „Jediní, kdo má ze zákona ze všeho výjimku, jsou politická hnutí nebo organizace. Proto na politický útok odpovídáme politickou obranou a zakládáme hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES,“ řekl jeden ze zakladatelů Jiří Janeček. Restaurace, hotely a další provozovny se po registraci mohou stát buňkou hnutí a tím se údajně vyhnou hrozbě postihu. „Pojďme v sobotu říci dost, pojďme používat zdravý rozum a vraťme se do normálního světa,“ prohlásil Janeček.

Do iniciativy se zapojila restaurace Mlsnej Kocour v Liberci jako symbol nesouhlasu s aktuálním děním. „Zdravotní problém tu je, to rozhodně nezpochybňuji. Ale pomoc od státu je tak mizivá, že dochází k likvidačnímu procesu malého a středního podnikání,“ vysvětlila provozovatelka Vladislava Prokůpková s tím, že vláda pomáhá polovičatě místo systémově. „K čemu mi je 25 tisíc korun na různých programech, když jen náklady na provoz činí 80 tisíc korun,“ dodala. Rebelovat ale nehodlá, jelikož lidé se podle ní bojí a stejně by nepřišli.

„Podnikám už pár let a vím, že to vážně není legrace. V Čechách to je očistec, ale budujete si něco, co je vaše. Co si sám řídíte, a to je k nezaplacení,“ zdůraznila.

Provozovatel restaurace Dělňák v Novém Městě pod Smrkem Radek Pokorný hnutí podporuje, ale k protestu se také nepřidá. „Restauraci nechám v režimu výdejového okénka. Vyhodnotil jsem to takto po prosincovém otevření, kdy návštěvnost restaurace byla minimální,“ nastínil plány.

U běžného provozu ve formě „take away“ zůstane i Jan Šitina, který provozuje velkoobchod s kávou pro gastronomii Hope caffe, libereckou kavárnu Six cafe a vinárnu Six wine. „Nebudeme vystupovat jako petiční místo z důvodu malé provozovny, kde bychom složitě dodržovali protiepidemická opatření,“ vysvětlil.

Naopak Vladislav Kopecký, který se v oboru gastronomie pohybuje od května loňského roku a je majitelem baru U Fausta v České Lípě, aktivně hnutí podpořil. „Je potřeba ukázat, že v hospodách nejde jen o to pití, ale i o obživu a zdroj příjmů. Zapojil jsem se jako politická buňka, jsem registrovaným členem a zájemci mohou u mě podepsat petici,“ řekl.

Jinde jsou opatrnější. „Plánoval jsem v sobotu otevřít, ale moje ekonomická situace je tak špatná, že případná pokuta by mě zlikvidovala. Proto to neudělám, ale s iniciativou souhlasím,“ zmínil provozovatel jabloneckého baru U George Jiří Pokorný.

Lukáš Vojta z Between baru na vysokoškolských kolejí v libereckém Harcově svým zapojením do Chcípl PES vyjádřil rozčarování nad nesmyslnými a chaotickými nařízeními. „Bohužel nemohu svou provozovnu prohlásit za petiční místo, protože je potřeba souhlas majitele budovy. O něj jsem nežádal, jelikož vím, že bych ho ani nedostal,“ podotkl.