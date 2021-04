Naopak s uzavřením škol si přestaly půjčovat knížky děti. Přes okénko i elektronicky. Přitom by čas nouzového stavu mohl být ideální pro pohodové zvládnutí nejen školní povinné četby. Dospělí zase přestávají mít chuť číst e-knihy.

Deník na návštěvěZdroj: Deník„Zavedli jsme režim 'okénko'. Otevřené je každý den, půjčovat tedy knihovna může, ale výhradně bezkontaktně,“ potvrzuje Vlček. Každý zájemce se ale musí předem telefonicky nebo po mailu domluvit, o jaké knihy, případně žánr má zájem. A domluvit se na konkrétní čas. Výpůjčka pak pro něj bude připravena na stolku hned za dveřmi knihovny.

Podobně je nezbytná domluva se staršími ze cvikovské čtenářské obce. Ředitel knihovny jim knížky rozvážel zadarmo už vloni. „Většinou zavolají na pevnou linku nebo sami řeknou, že určitě nejlépe sami víme, co by chtěli číst. Spousta našich seniorů nad 70 i 80 let také obratně objednává a komunikuje po internetu, na Facebooku,“ říká ředitel Vlček. „Vždy zazvoním a nechám jim knížky u dveří nebo vrátek v igelitové tašce,“ dodává.

Funguje i výpůjčka e-knih. Tomáš Vlček také nadále na Facebooku předčítá dětem i dospělým z klasických děl české literatury. Během uzavření knihovny má také více času na vyhledávání a objednávání novinek. Novinky pak představuje na internetu – na Youtube ukazuje, co sehnal. „V podstatě se u nás může stát to, co se ve velké knihovně nestane, že když něco vyjde, tak si prakticky druhý den už mohu tady vypůjčit,“ tvrdí Vlček. „Jako malá knihovna kupujeme i některé tituly na přání čtenářů. Když vím, že to je věc, kterou bude mít zájem číst i někdo další, tak proč ne,“ zmiňuje cvikovský knihovník.

Za největší problém posledních měsíců ovšem považuje razantní pokles výpůjčky knih ze strany dětí a mládeže. „Děti totiž knížky vybírají očima. Navíc sídlíme hned vedle školní jídelny, která z pochopitelných důvodů nefunguje. Pro řadu dětí byla cesta z jídelny spojena i s návštěvou naší knihovny, kde si odskočily na internet a půjčily si knížky,“ vysvětluje.

Podle něj děti jen těžko půjdou hledat v elektronickém katalogu podle jmen autorů publikací. „To je velký problém i do budoucna. Musíme vymyslet nějakou kampaň, požádat třeba rodiče, aby dětem vyzvedávali knížky,“ uvádí Vlček. Obává se, že čím déle současný vyhrocený stav v zemi potrvá, tím déle se budou děti uzavírat do „elektronického“ světa. „Děti jsou na elektroniku chytlavé a je špatné, aby do budoucna neznaly nic jiného,“ soudí Vlček.

U dospělých čtenářů přitom pozoruje opačné pocity a tendence: jejich zájem o elektronické knížky a o e-výpůjčky se snižuje. „Chápu je, protože lidé mají toho všudypřítomného 'online' už plné zuby. Mě osobně také už nebaví e-konference, online školský výbor či zastupitelská jednání ani jinak zajímavá školení. Člověka už z toho bolí oči, už jsem si koupil oční kapky,“ svěřuje se Vlček. „Podobně to vidím i u lidí, co mají větší vztah k technice nebo si stahovali e-knihy. Říkají, že už je to nebaví, vyžadují si normální knížky, nebo si na vyhlédnutý titul raději počkají až bude dostupný v papírové podobě,“ dodává.

Městská knihovna ve Cvikově sídlí od roku 2004 v bezbariérových prostorách po bývalé školní družině v Jiráskově ulici č. p. 95. Od prvního března je dle nařízení vlády v režimu výpůjčního okénka. Výpůjčky musí být předem objednány. Okénko je otevřeno každý den. V pondělí od 8.00 do 18.00, v úterý od 8.00 do 16.00, ve středu a čtvrtek od 8.00 do 17.00 a v pátek od 8.00 do 11.00. Veškeré výpůjčky musí být bezkontaktní.