„Vše se ukáže v příštích týdnech. Rozjeté investice s dotacemi jako třeba rekonstrukce domu 106, rekonstrukce MŠ Srdíčko a družiny v Arnultovicích nebo stavbu víceúčelového hřiště v Kalinově ulici pro ZŠ ale potřebujeme dokončit,“ prohlásil novoborský starosta Jaromír Dvořák (SLK).

Jedním z úsporných opatření je pozastavení příjmu žádostí v dotačních programech města pro oblast kultury, sportu, volnočasových aktivit nebo na podporu výstavby domácích čistíren odpadních vod. Výjimkou jsou dotace pro poskytovatele registrovaných sociálních služeb, na něž současná situace nejvíce doléhá.

„Víme, že jde o nepopulární opatření, ale popelnice se vyvážet musí, veřejné osvětlení musí svítit, tráva se sekat musí a zároveň musíme mít pokrytý provoz školských zařízení včetně mateřských škol. Jakmile budeme vědět, v jakém objemu a jak budou nabíhat platby od státu, pak opatření můžeme uvolnit,“ řekl Dvořák.

NEJISTÁ BUDOUCNOST

Vedení nedalekého Cvikova v současné době zvažuje odsunutí některých investičních akcí, u kterých není dotace. „Předpokládáme nějaký propad v hospodaření. Jestli to bude pět nebo deset procent, nikdo neví. Konečné rozhodnutí padne na zastupitelstvu, které plánujeme v květnu,“ uvedl starosta města Jaroslav Švehla (ODS).

Třetí největší město okresu Mimoň počítá s propadem daňových příjmů zhruba o 20 procent, což představuje asi 24 milionů korun. „Nyní jsme pozastavili nějaké akce, které se nebudou týkat infrastruktury, ale jednalo se spíše o nákupy. Například nákup nového vozu pro hasiče, opravy úřadu a podobné věci. Ušetřili jsme tak kolem 20 milionů korun,“ sdělil mimoňský starosta Petr Král (ANO).

Úbytek daňových příjmů očekávají i za rok. „Krizi budeme muset přizpůsobit náš rozpočet, ale hlavní opravy panelových domů odsouvat nechceme. Možná jen posuneme opravu koupaliště na rok 2022, ale uvidíme, jak stihneme projekt a stavební povolení a jak budou vypadat daňové příjmy,“ komentoval Král. Letos nejspíš nezvládnou ani rekonstruovat topení a místnosti v domově důchodců a tuto investici za šest milionů korun nejspíš odsunou na léto roku 2021. Minimálně o rok se protáhnou také akce naplánované společně s vodohospodáři (SVS) a Libereckým krajem.

„Doufám, že opravy páteřních ulic Hvězdovská a Mírová začnou asi roku 2022 a to si myslím, že snad již vše bude vyřešeno,“ sdělil starosta Mimoně, který si neodpustil poznámku vůči státu a ČNB, která má podle něj na svých devizových kontech asi 133 miliard eur. „Nikde neslyším, co s nimi bude a zda nějakým zákonem část těchto peněz, třeba 60 miliard eur, vyvedou a vloží je do státu na rozvoj ekonomiky. Myslím, že na devizových účtech ČNB opravdu tolik peněz nepotřebuje a měla by je poskytnout třeba formou dotací pro firmy a města na další rozvoj,“ míní Král.

Podle starosty Kravař Víta Vomáčky (SNK) musí jeho obec počítat s propadem tzv. sdílených daní o přibližně dva miliony korun. „A to je ještě spíše optimistický výhled. Doufám, že se neušetříme do zkázy, i když chceme být rozumní a opatrní ve financích,“ poznamenal Vomáčka. V Kravařích mají několik akcí “rozjetých“. Největší z nich je rekonstrukce požární zbrojnice, výstavba dětského dopravního hřiště a naučná stezka okolo Kravař. „Tyto akce jsme rozhodnuti dodělat,“ ujistil Vomáčka.