Původně mělo osm pianin a tři klavíry putovat k hudebníkům v okolí Pekingu, nakonec udělaly radost nadaným školákům. Klavírní křídlo značky Petrof získala mezi velkou konkurencí Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou.

Nástroje v hodnotě 5,3 milionu korun, které zhotovila společnost Petrof a jež si čínský odběratel odmítl převzít kvůli návštěvě české delegace na Tchaj-wanu, nakonec zakoupila rodinná nadace Karla Komárka. Rozhodla se je věnovat v grantové výzvě českým školám. „Přáli bychom si, aby se těch jedenáct nástrojů stalo symbolem české hrdosti a soudržnosti. Česko je úspěšná a hlavně svobodná země,“ řekl Karel Komárek.

V grantové výzvě uspěla ZUŠ Jablonec nad Jizerou, kde loni v létě zrekonstruovali koncertní sál kvůli špatné akustice. „Kolegové šprýmovali, že by byla legrace, kdybychom v tom novém sále měli nový klavír. Váhala jsem, zda se přihlásit. Přeci jen jsme malá škola v malé obci. Nakonec jsem veškeré potřebné dokumenty připravila, přiložila jsem fotografie koncertního sálu před a po rekonstrukci. A to vše jsem odeslala poslední možný den,“ osvětlila ředitelka ZUŠky Jana Bartoničková s tím, že nedoufala v úspěch.

Pár dní před vyhlášením výsledků formou on-line konference se jí ozvali z nadace, zda by se ke konferenci nechtěla připojit a říct pár vět o škole. Během setkání pak zveřejnili obrázek s jedenácti vybranými školami včetně té v Jablonci nad Jizerou. „Samozřejmě jsem byla šťastná, dojatá a v tom šoku jsem jen stěží zvládla poděkovat. Je to pro naši školu obrovský úspěch. Takový klavír bychom si z našeho rozpočtu nemohli nikdy dovolit,“ popsala bezprostřední pocity Bartoničková.

Sama nedokáže přesně určit, čím porotu zaujali. Velkou váhu podle ní mohlo mít stávající značně zastaralé vybavení. A také bohatý kulturní program. Ve škole se vzdělává 300 dětí ve třech různých oborech, a to v hudebním, tanečním a výtvarném. Na výuku dojíždějí děti z Vysokého nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou, Harrachova a Poniklé. Každoročně zaznamenávají větší zájem o výuku, než jaká je kapacita školy.

„To nás na jednu stranu velmi těší, ale na druhou stranu nás mrzí, že nemůžeme poskytnout vzdělání všem zájemcům. Je pro nás důležité, že se děti chtějí věnovat umění namísto poflakování u mobilů či počítačů,“ zdůraznila ředitelka.

Klavír Petrof dorazil před Vánoci a nahradil starší klavírní křídlo v koncertním sále, kde se konají žákovské a absolventské koncerty a zkoušky pěveckých sborů. „Až nám to situace dovolí, rádi bychom uspořádali slavnostní koncert, kterým pokřtíme jak nový klavír, tak i vylepšený sál,“ dodala Jana Bartoničková.

Protože projekt poukázal na to, že stáří klavírů na uměleckých školách je alarmující, pokračuje dál. „My na tuto situaci dlouhodobě upozorňujeme. Nejsou výjimečné situace, kdy rodiče talentovaného dítěte sami investují do kvalitního klavíru doma. Jenže dítě, pokud se má rozvíjet, potřebuje výuku ve škole, která často probíhá na zastaralém nástroji, a pak se žáci zbytečně trápí,“ potvrdila tento fakt ředitelka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová. Spuštěna proto byla veřejná sbírka, která má za cíl vybrat finanční prostředky na pianina pro dalších 45 škol v republice. Z Libereckého kraje tam jsou dvě školy, a to ZUŠ Jablonec nad Nisou a ZUŠ Nový Bor.