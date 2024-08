Petra Hámová dnes 10:52

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokračuje v přípravách na výstavbu přeložky silnice I/13 Rynoltice – Lvová. Plánovaný obchvat bude dlouhý 2,3 kilometru, jeho součástí budou čtyři mosty. Práce by měly začít do dvou let, náklady dosáhnou téměř 660 milionů korun.