Liberecký kraj – Jasnější představu o podobě Jablonného v Podještědí v době středověku přinesl důkladný archeologický výzkum města. Unikátní je především nález dosud neznámé severní brány či vzácný trám a keramika z konce 13. století. „Jablonné patří k nejdůležitějším středověkým opevněným sídlům v Čechách a jeho rozvoj souvisel s královskou cestou, která jím procházela směrem na Žitavu,“ říká archeolog Severočeského muzea v Liberci Petr Brestovanský, který výzkum ve městě vede.

Objevy archeologického výzkumu v loňském roce v Jablonném v Podještědí. | Foto: LK

Vzácná svědectví o dobách minulých se našla na křižovatce ulic Lidická a Cvikovská, kde odborníci objevili množství keramiky a uhlíků. Na náměstí Míru odhalili několik let starý kamenný trativod. „Bez těchto starých inženýrských sítí, kterými naši předkové přiváděli vodu do kašen a naopak odváděli odpad, by jakékoliv větší město mohlo v minulosti jen stěží fungovat,“ vysvětlil už dříve Brestovanský.